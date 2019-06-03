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Моуриньо назвал главных претендентов на «Золотой мяч»

сегодня, 12:27

Португальский специалист Жозе Моуриньо выделил пять футболистов, которые, по его мнению, на данный момент являются основными претендентами на получение «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

На данный момент я бы выделил ван Дейка, Салаха, Мане, Роналду и Месси. Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги Наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а «Ливерпуль» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в АПЛ.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил Agamaga
   289 / 846
сегодня в 16:18
Ван Дейку за что? Салаху за что? Кроме Месси пока никого нет, он кроме Ла Лиги ещё и ЗМ выиграл.
Не стоит так болеть глорством в одну сторону...))) Времена легенд истекают...)))
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Agamaga
   44 / 846
сегодня в 16:10
Ван Дейку за что? Салаху за что? Кроме Месси пока никого нет, он кроме Ла Лиги ещё и ЗМ выиграл.
НЕ смеши людей. Даже кабинетные сквозера лучше смурфика-пешехода)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 846
сегодня в 16:10
Пеналду ушел из Реала, покупать ЗМ некому. Ван Дейк или Месси...
Правдин Семён
Правдин Семён
   91 / 846
сегодня в 16:05
2 претендента.Месси и Ван Дейк.Если голландцы прихлопнут англичан в Лиге Наций,то однозначно Ван Дейк.
Верг
Верг
   306 / 846
сегодня в 15:56
ВАн дейк, аллисон, ну и месси только благодаря статистике. Салах провел сезон ниже среднего по сравнению с прошлым, фирмино мане и ориги были лучше.Мбаппе провел неоднозначный сезон. Дайте зм уже защитнику!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Vis.
   77 / 846
сегодня в 15:56
Кто эти люди что голосуют за Рональду, мда.
гей в вариантах ответа только один, поэтому у них нет выбора
Тага Дага
Тага Дага
   154 / 846
сегодня в 15:54
Саллах,Ван Дейк и Месси...точка.
Vis.
Vis.
   644 / 846
сегодня в 15:52
Кто эти люди что голосуют за Рональду, мда.
Ruslik1982
Ruslik1982
   77 / 846
сегодня в 15:41
Салах? это который чуть не оставил Ливер без финала? Ориги тогда уже, он и полуфинал вытащил и финал
mangoх12
mangoх12
   30 / 846
сегодня в 15:17
лучший Скамина!
Sully
Sully
   253 / 846
сегодня в 15:17
Ван Дижку отдайте!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Steven Gerrard 008
   199 / 846
сегодня в 15:03
А Месси за что? За то, что включил "режим Месута Озила" на Энфилде?
только за "ЭТО" он и удостоин этого звания.... ну а мы ЛЧ,что намного важнее.
Для Месси и Роналду важнее получить ЗМ ,чем их команда завоюет ЛЧ,потому что Личные Достижения превыше всего,в частности у Гелевого.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   199 / 846
сегодня в 15:01
Мане великолепный сезон проводит - Космос!
Armyan4eG
Armyan4eG ответил CSKA2012
сегодня в 14:47
Достоин Салах, получит Месси.
Достоин Месси, получит Ван Дейк.
Салах просто хороший игрок.
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   694 / 846
сегодня в 14:45
Садьо Манэ !!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Agamaga
   66 / 846
сегодня в 14:24
А Месси за что? За то, что включил "режим Месута Озила" на Энфилде?
mihaluch
mihaluch
   68 / 846
сегодня в 14:19
Объективно должны дать ван Дейку, но всё бывает
Kirgudu
Kirgudu
   307 / 846
сегодня в 14:13
Ван дырк чё тут делает?
Agamaga
Agamaga
   616 / 846
сегодня в 14:12
Ван Дейку за что? Салаху за что?
Кроме Месси пока никого нет, он кроме Ла Лиги ещё и ЗМ выиграл.
beefs
beefs
   146 / 846
сегодня в 14:11
Великолепная пятёрка.
311
311
   18 / 846
сегодня в 14:10
Месси это который плакал в раздевалке Энфилда?)
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   366 / 846
сегодня в 14:06
Коко мог бы потягаться, но закрыли по бисприделу((
mugik1973
mugik1973
   191 / 846
сегодня в 14:01
Золотой мяч должен получить Дзюба.
shlomo
shlomo
   141 / 846
сегодня в 13:58
Пару игроков лишние....
Самедов Агил
Самедов Агил
   670 / 846
сегодня в 13:57
Выбор вроде и сложный и очевидный на данный момент при всем уважении к месси Ван дейк лучший прямо сейчас, но если месси и компания выиграют копа Америку что ну очень мало шансов то месси получит ЗМ, а так на сегодня ван дейк... Каннаваро ведь получал как центр защитник, почему бы ван дейк ни дать
амурец
амурец
   95 / 846
сегодня в 13:46
ну пока Ван Дейк
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 846
сегодня в 13:46
Мну бы Золотой мяч отдал бы Моуриньо)))

За многолетний юмор!)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   114 / 846
сегодня в 13:44
Прямо сейчас - Ван Дейк.
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll
   712 / 846
сегодня в 13:42
Мбаппе круче всех!
ДСА
ДСА
   85 / 846
сегодня в 13:28
Сложный выбор, но точно не Роналду.
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