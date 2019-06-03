Моуриньо назвал главных претендентов на «Золотой мяч»

Португальский специалист Жозе Моуриньо выделил пять футболистов, которые, по его мнению, на данный момент являются основными претендентами на получение «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
На данный момент я бы выделил ван Дейка, Салаха, Мане, Роналду и Месси. Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги Наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а «Ливерпуль» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в АПЛ.
Для Месси и Роналду важнее получить ЗМ ,чем их команда завоюет ЛЧ,потому что Личные Достижения превыше всего,в частности у Гелевого.
Для Месси и Роналду важнее получить ЗМ ,чем их команда завоюет ЛЧ,потому что Личные Достижения превыше всего,в частности у Гелевого.
Салах просто хороший игрок.
Салах просто хороший игрок.
Кроме Месси пока никого нет, он кроме Ла Лиги ещё и ЗМ выиграл.
Кроме Месси пока никого нет, он кроме Ла Лиги ещё и ЗМ выиграл.
За многолетний юмор!)
За многолетний юмор!)