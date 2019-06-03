Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола положительно оценил работу Эрнесто Вальверде у руля «Барселоны».
Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.
Его команда дважды подряд выиграла чемпионат Испании и показывает очень хороший футбол. Я рад, что он остался. «Барселона» остается верна своему стилю.
Просто команда физически оказалась не готова,Ливерпуль их про задавил,центр у Барсы сейчас очень медленный,да и никто не может обострить ...получается за атаку один Месси отвечает..и еще провальные трансферы,никто не заиграл...
Команда не может выйти из под высокого прессинга...да куча проблем...
Ну и конечно тренер,Вальверде не тот как я считаю...
А Ливерпуль молодцы,под руководством Клоппа очень серьезно прогрессируют...
Удачи вам в след.розыгрыше АПЛ,в этом немного не хватило...
Просто команда физически оказалась не готова,Ливерпуль их про задавил,центр у Барсы сейчас очень медленный,да и никто не может обострить ...получается за атаку один Месси отвечает..и еще провальные трансферы,никто не заиграл...
Команда не может выйти из под высокого прессинга...да куча проблем...
Ну и конечно тренер,Вальверде не тот как я считаю...
А Ливерпуль молодцы,под руководством Клоппа очень серьезно прогрессируют...
Удачи вам в след.розыгрыше АПЛ,в этом немного не хватило...
Барса сейчас играет не так ярко...
Барса сейчас играет не так ярко...