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Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»

сегодня, 10:02

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола положительно оценил работу Эрнесто Вальверде у руля «Барселоны».

Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем. 

Его команда дважды подряд выиграла чемпионат Испании и показывает очень хороший футбол. Я рад, что он остался. «Барселона» остается верна своему стилю.

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Все комментарии
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Ptaha91
   153 / 846
сегодня в 12:20
Вряд ли это недооценка...все игроки высокого уровня,понимают,какой важности матч,тем более прошлый год в Риме должны помнить...
Просто команда физически оказалась не готова,Ливерпуль их про задавил,центр у Барсы сейчас очень медленный,да и никто не может обострить ...получается за атаку один Месси отвечает..и еще провальные трансферы,никто не заиграл...
Команда не может выйти из под высокого прессинга...да куча проблем...
Ну и конечно тренер,Вальверде не тот как я считаю...
А Ливерпуль молодцы,под руководством Клоппа очень серьезно прогрессируют...
Удачи вам в след.розыгрыше АПЛ,в этом немного не хватило...
Ptaha91
Ptaha91 ответил Barcelona_Rostov
   178 / 846
сегодня в 12:10
С Вальверде провалы на выезде,как будто другая команда...причем весь сезон стабильно играют,а провал в одном матче...это необъяснимо...и получается сезон провален из за 90 минут...
мне кажется игроки недооценили Ливерпуль и их можно понять после 3:0 , но вина конечно тренера что он не смог донести до игроков что не нужно раслаблятся, темболее в первом матче Ливерпуль хорошо выглядел, просто не повезло забить
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Ptaha91
   153 / 846
сегодня в 11:55
С Вальверде провалы на выезде,как будто другая команда...причем весь сезон стабильно играют,а провал в одном матче...это необъяснимо...и получается сезон провален из за 90 минут...
Ptaha91
Ptaha91
   178 / 846
сегодня в 11:40
оба берут чемпионат но не знают как выйграть Лч
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   153 / 846
сегодня в 10:56
Гвардиола так говорит из вежливости...
Барса сейчас играет не так ярко...
cska plus
cska plus
   5 / 846
сегодня в 10:28
В следующем сезоне вообще ничего не выиграет.
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