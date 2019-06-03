Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»

Главный тренер «Манчестер Сити» положительно оценил работу у руля «Барселоны».

Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.

Его команда дважды подряд выиграла чемпионат Испании и показывает очень хороший футбол. Я рад, что он остался. «Барселона» остается верна своему стилю.