Натхо: «Сезон у ЦСКА получился провальным»

Бывший игрок ЦСКА оценил выступление «армейцев» в завершившемся сезоне РПЛ .

Сезон у ЦСКА получился провальным, ведь они впервые за долгое время остались без ЛЧ . Это обусловлено тем, что в команде появилось много молодых игроков. Поэтому были проблемы с сыгранностью. Однако уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат.