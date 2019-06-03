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Натхо: «Сезон у ЦСКА получился провальным»

сегодня, 00:12

Бывший игрок ЦСКА Бибрас Натхо оценил выступление «армейцев» в завершившемся сезоне РПЛ.

Сезон у ЦСКА получился провальным, ведь они впервые за долгое время остались без ЛЧ. Это обусловлено тем, что в команде появилось много молодых игроков. Поэтому были проблемы с сыгранностью. Однако уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат.

Израильтянин, ныне выступающий за «Олимпиакос», также добавил, что готов рассмотреть возможность возвращения в московский клуб.

Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 838
сегодня в 04:15
Всем хочется играть в ЦСКА.
Caniggia
Caniggia
   42 / 838
сегодня в 04:14
Сезон не самый удачный, но точно не провальный, мистер Натхо!
За адекватность
За адекватность
   12 / 838
сегодня в 01:57
"Сезон у ЦСКА получился провальным" Да что Вы говорите. После такой смены поколений и состава 4-е место в РФПЛ провал? "А тигры в Греции есть?" "Есть. В Греции все есть."
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   130 / 838
сегодня в 01:14
Слишком суровая оценка. Намекает на то что с ним было бы лучше?
beefs
beefs
   160 / 838
сегодня в 00:57
Удивительно, но все кто уехал из России хочет вернуться...
kotmyshka
kotmyshka
   88 / 838
сегодня в 00:56
нормальный сезон для переходного периода
Снова Куприн
Снова Куприн
сегодня в 00:53
шансы есть
Red blu
Red blu
   215 / 838
сегодня в 00:43
Нормальный переходный сезон. Для новой молодой команды.
После того как команда обновилась на 80 процентов.
Кто мог подумать перед сезоном, что ЦСКА будет весь сезон бороться за тройку призеров и займет четвертое место оставив пищевик за своей спиной? Да еще в ЛЧ одержит две исторические победы над Реалом.
Denkuz
Denkuz
   609 / 838
сегодня в 00:35
Это у свиней опять провал, их даже Оренбург поимел в последнем матче.
mihaluch
mihaluch
   63 / 838
сегодня в 00:34
Намечается такая тенденция: Везде хорошо,а в России лучше.
parallels
parallels
   2 / 838
сегодня в 00:29
    mangoх12
    mangoх12
       31 / 838
    сегодня в 00:21
    Колхозан всех разогнал думал он Гуливер а на самом деле пенек
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       18 / 838
    сегодня в 00:15
    Обыграли спартаковцев ,которые унизили паровоз
    Ладожский
    Ладожский
    сегодня в 00:14
    Сезон обычный.
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