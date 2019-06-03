Натхо: «Сезон у ЦСКА получился провальным»

Бывший игрок ЦСКА Бибрас Натхо оценил выступление «армейцев» в завершившемся сезоне РПЛ.
Сезон у ЦСКА получился провальным, ведь они впервые за долгое время остались без ЛЧ. Это обусловлено тем, что в команде появилось много молодых игроков. Поэтому были проблемы с сыгранностью. Однако уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат.
Израильтянин, ныне выступающий за «Олимпиакос», также добавил, что готов рассмотреть возможность возвращения в московский клуб.
Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет.
После того как команда обновилась на 80 процентов.
Кто мог подумать перед сезоном, что ЦСКА будет весь сезон бороться за тройку призеров и займет четвертое место оставив пищевик за своей спиной? Да еще в ЛЧ одержит две исторические победы над Реалом.
После того как команда обновилась на 80 процентов.
Кто мог подумать перед сезоном, что ЦСКА будет весь сезон бороться за тройку призеров и займет четвертое место оставив пищевик за своей спиной? Да еще в ЛЧ одержит две исторические победы над Реалом.