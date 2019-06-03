Фонсека: «Ракицкий - это человек с большим сердцем»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал слухи о том, что у него был конфликт с защитником , зимой ушедшим в «Зенит».

Вопрос о конфликте с Ракицким — ошибочный. После окончания кубкового матча знаете, кто мне позвонил по видеосвязи? Ракицкий. Чтобы поздравить лично меня. Закончился чемпионат — то же самое. О чем это говорит? Наверное, что у нас отношения людей, которые не поссорились между собой. Если вы называете конфликтом то, что я уберу из состава одного игрока и поставлю другого — нет. Если хотите, можете называть это конфликтом. Тогда у меня такие конфликты каждый день.

Мне очень нравится Ракицкий. Могу сказать честно, люди близко не знают Ракицкого, но это человек с большим сердцем. Он всегда меня уважал. И я его тоже. Если он почувствовал, что потерял значимость в команде и уважение от партнеров из-за моего решения, возможно, его это обидело.

Не мы отправили Ракицкого из команды. Он подошел ко мне и сказал, что у него есть хорошее предложение. Мы это обговорили с президентом. Поняли, что для клуба это будет выгодно. Ракицкий ушел, это было его желание играть в другом чемпионате. Никакого конфликта у меня с ним не было. Даже скажу следующее: из тех футболистов, которые у меня были на протяжении этих трех лет в «Шахтере» Ракицкий, возможно, был человеком с наибольшим сердцем.