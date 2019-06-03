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Фонсека: «Ракицкий - это человек с большим сердцем»

сегодня, 08:25

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал слухи о том, что у него был конфликт с защитником Ярославом Ракицким, зимой ушедшим в «Зенит».

Вопрос о конфликте с Ракицким — ошибочный. После окончания кубкового матча знаете, кто мне позвонил по видеосвязи? Ракицкий. Чтобы поздравить лично меня. Закончился чемпионат — то же самое. О чем это говорит? Наверное, что у нас отношения людей, которые не поссорились между собой. Если вы называете конфликтом то, что я уберу из состава одного игрока и поставлю другого — нет. Если хотите, можете называть это конфликтом. Тогда у меня такие конфликты каждый день.

Мне очень нравится Ракицкий. Могу сказать честно, люди близко не знают Ракицкого, но это человек с большим сердцем. Он всегда меня уважал. И я его тоже. Если он почувствовал, что потерял значимость в команде и уважение от партнеров из-за моего решения, возможно, его это обидело.

Не мы отправили Ракицкого из команды. Он подошел ко мне и сказал, что у него есть хорошее предложение. Мы это обговорили с президентом. Поняли, что для клуба это будет выгодно. Ракицкий ушел, это было его желание играть в другом чемпионате. Никакого конфликта у меня с ним не было. Даже скажу следующее: из тех футболистов, которые у меня были на протяжении этих трех лет в «Шахтере» Ракицкий, возможно, был человеком с наибольшим сердцем.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   46 / 846
сегодня в 12:32
и с маленьким мозгом... добавил он)))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   430 / 846
сегодня в 11:19
Главное качество Ракитского, это то, что он не будет больше играть за сведомых. И человек умный и игрок классный!
konstantin_t
konstantin_t
   344 / 846
сегодня в 09:47
какая анатомическая подробность
Знатог
Знатог
   505 / 846
сегодня в 09:38
главное чтобы не с больным.
beefs
beefs
   146 / 846
сегодня в 08:39
Он же сам говорил, что поехал в Россию подзаработать...
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