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Каррагер: «Фергюсон говорил, что Клопп вернет „Ливерпуль“ на их насест»

сегодня, 08:42

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил о реакции экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона на приход в «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Я читал комплименты Фергюсона в адрес Клоппа, мне было интересно услышать о нем побольше. Фергюсон говорил: «Клопп уверен в себе, в нем что-то есть. Он может стать именно тем, кто вернет „Ливерпуль“ на их насест». Сэр Алекс восхищался им, и в то же время на его лице были намеки на беспокойство, говорившие всё, что нужно знать.

Я подумал: «Если он беспокоится, значит, этот парень чего-то стоит». Фергюсон говорил, что познакомился с Клоппом на форуме элитных тренеров, где они обсуждали развитие футбола.

 Напомним, что «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   199 / 846
сегодня в 15:13
Карра подставил Ферги,теперь болелы розовых мешков,могут звёздочку убрать со стадиона.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил ст_прапорщик
   199 / 846
сегодня в 15:12
Про насест очень верно подмечено))
несём Золотые Яйца, в отличии от лондонских кукарек.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Y.N.W.A.
   199 / 846
сегодня в 15:10
Ушел Ферги, ушед Ховард Уэбб и мю вернулся на родное 6 место. Глорыглоры манюнайтед)
в этом сезоне Шесть надо перевернуть и увидим их законное место. Если ДДХ уйдёт 6 место будет сзади. аххаха.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Y.N.W.A.
   66 / 846
сегодня в 14:32
Ахахаха
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил DXTK
   748 / 846
сегодня в 12:28
Насест это значит выиграть АПЛ, вернуть первое место, а пока выше второго места Клопп не поднялся, а это значит он ни чем не лучше Роджерса, Бенитеса, Улье........ Рафа тоже был вторым и два раза выходил в финал ЛЧ и одержал одну победу, Улье собирал 5 трофеев за один год. А Роджерс в 2014 году, так же как Клопп имея преимущество над МС финишировал вторым.
Ты фан Гвардиолы?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   26 / 846
сегодня в 12:18
Ушел Ферги, ушед Ховард Уэбб и мю вернулся на родное 6 место. Глорыглоры манюнайтед)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил ст_прапорщик
   26 / 846
сегодня в 12:16
Ваш новый стадион? Смотрю всей соккеровской компашкой уже собрались:)
ДСА
ДСА
   85 / 846
сегодня в 11:02
Коутиньо кусает локти от досады.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   153 / 846
сегодня в 10:20
Да и все успехи связаны с Фергюссоном,он ушел и нет МЮ...и неизвестно вернутся ли они...
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   153 / 846
сегодня в 10:18
По титулам в Европе,манчестеру до ливерпуля очень далеко....
Zlatan35
Zlatan35
   96 / 846
сегодня в 10:17
Клопп-это атака, комбинационный футбол, оптимизм при возможных неудачах, маленький спектакль у бровки поля. Клопп-любимец фанатов футбола, вне зависимости, за какую команду кто болеет... КЛОПП-ЭТО ВСЕГДА КРУТО...
Don trambon
Don trambon
   33 / 846
сегодня в 09:55
Молодцы Ливерпульцы, в следующем сезоне добиться чемпионства и постараться защитить титул.
DXTK
DXTK
   185 / 846
сегодня в 09:15
Насест это значит выиграть АПЛ, вернуть первое место, а пока выше второго места Клопп не поднялся, а это значит он ни чем не лучше Роджерса, Бенитеса, Улье........

Рафа тоже был вторым и два раза выходил в финал ЛЧ и одержал одну победу, Улье собирал 5 трофеев за один год. А Роджерс в 2014 году, так же как Клопп имея преимущество над МС финишировал вторым.
Vladimir808
Vladimir808
   188 / 846
сегодня в 09:00
Сэр Алекс с Клоппом в ,,десяточку’’!)
Ptaha91
Ptaha91
   178 / 846
сегодня в 08:56
читая последние комментарии манков, так там так горит что не понятно возможно ли это потушить в ближайшие 5 лет
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   122 / 846
сегодня в 08:50
Про насест очень верно подмечено))
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