Каррагер: «Фергюсон говорил, что Клопп вернет „Ливерпуль“ на их насест»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил о реакции экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона на приход в «Ливерпуль» Юргена Клоппа.
Я читал комплименты Фергюсона в адрес Клоппа, мне было интересно услышать о нем побольше. Фергюсон говорил: «Клопп уверен в себе, в нем что-то есть. Он может стать именно тем, кто вернет „Ливерпуль“ на их насест». Сэр Алекс восхищался им, и в то же время на его лице были намеки на беспокойство, говорившие всё, что нужно знать.
Я подумал: «Если он беспокоится, значит, этот парень чего-то стоит». Фергюсон говорил, что познакомился с Клоппом на форуме элитных тренеров, где они обсуждали развитие футбола.
Напомним, что «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов.
Рафа тоже был вторым и два раза выходил в финал ЛЧ и одержал одну победу, Улье собирал 5 трофеев за один год. А Роджерс в 2014 году, так же как Клопп имея преимущество над МС финишировал вторым.
Рафа тоже был вторым и два раза выходил в финал ЛЧ и одержал одну победу, Улье собирал 5 трофеев за один год. А Роджерс в 2014 году, так же как Клопп имея преимущество над МС финишировал вторым.