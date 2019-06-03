Каррагер: «Фергюсон говорил, что Клопп вернет „Ливерпуль“ на их насест»

Бывший игрок «Ливерпуля» вспомнил о реакции экс-тренера «Манчестер Юнайтед» на приход в «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Я читал комплименты Фергюсона в адрес Клоппа, мне было интересно услышать о нем побольше. Фергюсон говорил: «Клопп уверен в себе, в нем что-то есть. Он может стать именно тем, кто вернет „Ливерпуль“ на их насест». Сэр Алекс восхищался им, и в то же время на его лице были намеки на беспокойство, говорившие всё, что нужно знать.

Я подумал: «Если он беспокоится, значит, этот парень чего-то стоит». Фергюсон говорил, что познакомился с Клоппом на форуме элитных тренеров, где они обсуждали развитие футбола.