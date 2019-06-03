Форвард «Чертаново»: «Мы играли с пятой командой мира, это приятно»

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели прокомментировал поражение от сборной России.
Пробил в угол, но Гильерме хорошо сложился и отбил удар. Но в следующий раз забью. Можно сказать, мы играли с пятой командой мира, это приятно. Думаю, для всех ребят это запомнится надолго. Впечатлил уровень соперников, Дзюба понравился. Но сборная России хорошо двигала мяч.
2 Франция 1 734
3 Бразилия 1 676
4 Англия 1 647
...
46 Россия 1425
Парень считать похоже только до пяти может.
2 Франция 1 734
3 Бразилия 1 676
4 Англия 1 647
...
46 Россия 1425
Парень считать похоже только до пяти может.