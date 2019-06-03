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Форвард «Чертаново»: «Мы играли с пятой командой мира, это приятно»

вчера, 18:28

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели прокомментировал поражение от сборной России.

Пробил в угол, но Гильерме хорошо сложился и отбил удар. Но в следующий раз забью. Можно сказать, мы играли с пятой командой мира, это приятно. Думаю, для всех ребят это запомнится надолго. Впечатлил уровень соперников, Дзюба понравился. Но сборная России хорошо двигала мяч.

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Все комментарии
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 00:03
Что он имел ввиду? Ответ похоже уйдет с ним в гроб
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 00:02
Что он имел ввиду? Ответ похоже уйдет с ним в гроб
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Egorium
   196 / 833
вчера в 19:27
1 Бельгия 1 737 2 Франция 1 734 3 Бразилия 1 676 4 Англия 1 647 ... 46 Россия 1425 Парень считать похоже только до пяти может.
Что ты хотел ? Тяжелое детство, нехватка витаминов. Арифметику скурил еще в первой четверти.
karnager
karnager
   466 / 833
вчера в 19:16
Топ-5 по играм футболистов в ФИФУ на xbox?
Egorium
Egorium
   244 / 833
вчера в 18:50
1 Бельгия 1 737
2 Франция 1 734
3 Бразилия 1 676
4 Англия 1 647
...
46 Россия 1425

Парень считать похоже только до пяти может.
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