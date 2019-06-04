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«Локомотив» следит за защитником «Сантоса»

сегодня, 15:36

«Локомотив» заинтересовался центрбеком «Сантоса» Густаво Энрике.

Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 2,5 млн евро. Его контракт с клубом истекает в начале 2020 года.

Энрике является воспитанником «Сантоса», он провел за клуб более двухсот матчей. В начале карьеры у футболиста было две тяжелых травмы колена.

Ранее также сообщалось, что «железнодорожники» претендуют на нападающего «Тоттенхэма» Винсента Янссена.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 828
сегодня в 16:40
А зачем здесь бег спартача от поезда?
drug01
drug01
   85 / 828
сегодня в 15:58
Важный игрок!
Footbolista
Footbolista
   42 / 828
сегодня в 15:49
la_masia
la_masia
   105 / 828
сегодня в 15:39
Техничный защитник...враг команды.
А по поводу Янссена непонятно...это называется с корабля на бл..., из финала ЛЧ в финал кубка МАТЧ тв...
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