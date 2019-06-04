«Локомотив» следит за защитником «Сантоса»

«Локомотив» заинтересовался центрбеком «Сантоса» Густаво Энрике.
Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 2,5 млн евро. Его контракт с клубом истекает в начале 2020 года.
Энрике является воспитанником «Сантоса», он провел за клуб более двухсот матчей. В начале карьеры у футболиста было две тяжелых травмы колена.
Ранее также сообщалось, что «железнодорожники» претендуют на нападающего «Тоттенхэма» Винсента Янссена.
А по поводу Янссена непонятно...это называется с корабля на бл..., из финала ЛЧ в финал кубка МАТЧ тв...
А по поводу Янссена непонятно...это называется с корабля на бл..., из финала ЛЧ в финал кубка МАТЧ тв...