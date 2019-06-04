«Локомотив» следит за защитником «Сантоса»

сегодня, 15:36

«Локомотив» заинтересовался центрбеком «Сантоса» .

Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 2,5 млн евро. Его контракт с клубом истекает в начале 2020 года.

Энрике является воспитанником «Сантоса», он провел за клуб более двухсот матчей. В начале карьеры у футболиста было две тяжелых травмы колена.

Ранее также сообщалось, что «железнодорожники» претендуют на нападающего «Тоттенхэма» Винсента Янссена.