«Спартак» готов потратить 7 млн евро на покупку атакующего хавбека

вчера, 22:53

Согласно информации источника, «Спартак» находится в поисках атакующего разыгрывающего полузащитника. С этой целью руководство клуба выделило сумму до 7 млн евро.

При этом если «красно-белые» расстанутся с кем-то из футболистов нынешнего состава, «Спартак» сможет себе позволить более дорогое приобретение.

Отмечается, что пока кандидаты на усиление проблемной позиции либо не устраивают главного тренера Олега Кононова, либо слишком дороги.

По слухам, руководство «Спартака» заинтересовано в трансфере полузащитника «Эстерсунда» Хосама Айеша.