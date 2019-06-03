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«Спартак» готов потратить 7 млн евро на покупку атакующего хавбека

вчера, 22:53

Согласно информации источника, «Спартак» находится в поисках атакующего разыгрывающего полузащитника. С этой целью руководство клуба выделило сумму до 7 млн евро.

При этом если «красно-белые» расстанутся с кем-то из футболистов нынешнего состава, «Спартак» сможет себе позволить более дорогое приобретение.

Отмечается, что пока кандидаты на усиление проблемной позиции либо не устраивают главного тренера Олега Кононова, либо слишком дороги.

По слухам, руководство «Спартака» заинтересовано в трансфере полузащитника «Эстерсунда» Хосама Айеша

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   30 / 833
сегодня в 01:03
подпишут очередную Софью
Николай 86
Николай 86
   402 / 833
сегодня в 00:35
"Отмечается, что пока кандидаты на усиление проблемной позиции не устраивают Олега Кононова".
А у него, оказывается, есть собственное мнение?
По-моему наша самая проблемная позиция - безвольный тренер. Ну и руководство, естественно
311
311
   22 / 833
сегодня в 00:16
Лучше поискать ближе к ФНЛ!)
Alvish
Alvish
   323 / 833
сегодня в 00:06
Лучше семь зулусов приобрести луишко- или луископодобных.
parallels
parallels
   3 / 833
сегодня в 00:04
хряки в фнл собрались, что ли? они на агентов потратили 10+, а тут за ключевого игрока собрались отдать 7. ну смешно же)
mortid
mortid
   120 / 833
сегодня в 00:01
«Спартак» — лидер среди клубов РПЛ по расходам на агентов и посредников, более 600 миллионов потрачено. Где "икра"? маза фака.
спартак 1987
спартак 1987
   521 / 833
вчера в 23:54
за 7 млн евро Спартак хочет купить плеймейкера?😂😢 лучше тогда оставить днаря Ханни и не позориться за 7 искать на рынке хорошего атакующего игрока...похоже пора смириться, что наш потолок это лига европы теперь ( бомжи не могут купить защитника за 20 на левый фланг обороны, а Спартак пытается найти на ключевую позицию на поле хорошего игрока за 7? тогда уж лучше наигрывать на этой позиции Глушенкова и Игнатова
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   218 / 833
вчера в 23:46
Ну Федун и жмооот !!! Вернее , жиииид !
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   321 / 833
вчера в 23:42
Всех парней и мужчин мусульман с праздником Ураза Байрам. Наступил Ураза Байрам. Так пусть же в вашей жизни вместе с праздником наступит светлая полоса счастья и добра. Желаю вечного здоровья для близких и родных людей, желаю духовного роста и душевного веселья. Пусть Ураза Байрам принесет уважение окружающих, поддержку, понимание и любовь.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Cimonn
   218 / 833
вчера в 23:42
Купят очередного перспективного пэдру или стремительного гея.
Стремительный гей ? Хм,...а это мысль !!! А лучше три стремительных гея и тогда всем вашим ПИПЕЦ !!! )))))))))))))))))))))
dino-hsv
dino-hsv
   98 / 833
вчера в 23:17
7 млн за игрока атаки - это очень смешно :)
blitz
blitz
   243 / 833
вчера в 23:12
спартак может и готов потратить, да кто же пойдет в здравом уме и трезвой памяти в команду с пятого места РПЛ!)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 833
вчера в 23:02
печалька
Alvish
Alvish
   323 / 833
вчера в 22:58
За 7 миллионов сейчас только Бухарова можно прикупить.
Cimonn
Cimonn
   180 / 833
вчера в 22:56
Купят очередного перспективного пэдру или стремительного гея.
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