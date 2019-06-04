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Андрей Иван вернётся в «Краснодар». «Рапид» не стал выкупать игрока

сегодня, 04:41

Румынский нападающий Андрей Иван этим летом вернётся в «Краснодар». Сообщается, что «Рапид» не стал активировать опцию выкупа 22-летнего игрока, выступавшего за венский клуб на правах аренды.

Сам футболист сообщил о том, что им интересуется множество клубов, в частности, румынский ФКСБ, который готов заплатить «Краснодару» 750 тыс. евро. Иван не исключает такой вариант продолжения карьеры, но предпочёл бы перейти в клуб из Италии или Испании.

В завершившемся сезоне чемпионата Австрии Иван забил 1 гол в 24 матчах (15 - в стартовом составе).

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Все комментарии
konstantin_t
konstantin_t
   357 / 828
сегодня в 09:20
То Павел Антон, то Андрей Иван, шоу какое-то
ermak6848
ermak6848 ответил Байкал-38.
   143 / 828
сегодня в 07:54
Неудачное приобретение Краснодара, а как же своя школа?
Как отняли у Галицкого бизнес - так загнулась школа и академия фонбола в этих краях... УВЫ!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
   127 / 828
сегодня в 07:22
Неудачное приобретение Краснодара, а как же своя школа?
beefs
beefs
   151 / 828
сегодня в 06:57
Он хочет в Италию, а Италия?
Alladins
Alladins
   314 / 828
сегодня в 06:27
Иван, наверное, поедет в Румынию с такой игрой.
КЭТиК
КЭТиК
   58 / 828
сегодня в 06:27
Краснодару он тоже не нужен.
Caniggia
Caniggia
   35 / 828
сегодня в 06:20
Кому нужен этот нападающий-днарь с такой вопиющей статистикой?
Alvish
Alvish
   216 / 828
сегодня в 05:46
Называется есть желание, но нет возможности. Это насчет игры в Италии.
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