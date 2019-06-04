Андрей Иван вернётся в «Краснодар». «Рапид» не стал выкупать игрока

Румынский нападающий Андрей Иван этим летом вернётся в «Краснодар». Сообщается, что «Рапид» не стал активировать опцию выкупа 22-летнего игрока, выступавшего за венский клуб на правах аренды.
Сам футболист сообщил о том, что им интересуется множество клубов, в частности, румынский ФКСБ, который готов заплатить «Краснодару» 750 тыс. евро. Иван не исключает такой вариант продолжения карьеры, но предпочёл бы перейти в клуб из Италии или Испании.
В завершившемся сезоне чемпионата Австрии Иван забил 1 гол в 24 матчах (15 - в стартовом составе).