Андрей Иван вернётся в «Краснодар». «Рапид» не стал выкупать игрока

сегодня, 04:41

Румынский нападающий этим летом вернётся в «Краснодар». Сообщается, что «Рапид» не стал активировать опцию выкупа 22-летнего игрока, выступавшего за венский клуб на правах аренды.

Сам футболист сообщил о том, что им интересуется множество клубов, в частности, румынский ФКСБ , который готов заплатить «Краснодару» 750 тыс. евро. Иван не исключает такой вариант продолжения карьеры, но предпочёл бы перейти в клуб из Италии или Испании.

В завершившемся сезоне чемпионата Австрии Иван забил 1 гол в 24 матчах (15 - в стартовом составе).