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Агент: «Натхо согласился бы вернуться в ЦСКА, если бы был шанс»

вчера, 23:36

Футбольный агент Адам Натхо, представляющий интересы своего родственника Бибраса Натхо, сообщил, что израильский полузащитник хотел бы вернуться в ЦСКА. В данный момент 31-летний футболист играет за «Олимпиакос».

В футболе всё реально. Я изначально был за то, чтобы он оставался в ЦСКА. Но подвели испанские коллеги: был выбор между ЦСКА и середняком из Испании. Его вели испанские агенты, шли переговоры, но не договорились. Когда там не срослось, в Москве было уже поздно что-либо решать. Сейчас что-то конкретное сказать не могу. ЦСКА уже омолодился, хотя видно, что в прошедшем сезоне им не хватало такого опытного игрока, как Бибрас. Если бы сейчас был шанс вернуться, он согласился бы.

У него на первом месте футбол и семья. Третьего не дано. Вопрос не в финансах. Если ему дать возможность играть, он выкладывается на поле на 200 процентов. Но когда он не выходит, становится сразу нервным, теряет физическое состояние.

Будем ли рассматривать вариант смены клуба этим летом? Сейчас Бибрас сыграет два матча за сборную. После этого мы с ним встретимся и всё обсудим. Тогда будет какая-то конкретика.

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   307 / 833
сегодня в 00:12
А к свиньям он не хочет?
Kerri
Kerri
   588 / 833
сегодня в 00:02
Не нужен он армейцам.
Kerri
Kerri
   588 / 833
сегодня в 00:02
Не нужен он армейцам.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 833
вчера в 23:58
Натхо свое отыграл. Очень сдал в свой последний сезон в ЦСКА. Время его ушло!!!
mangoх12
mangoх12
   30 / 833
вчера в 23:56
Если Гинер уберет понтореза , то все возможно а так будут играть одни Обляковы
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