Агент: «Натхо согласился бы вернуться в ЦСКА, если бы был шанс»

Футбольный агент Адам Натхо, представляющий интересы своего родственника , сообщил, что израильский полузащитник хотел бы вернуться в ЦСКА . В данный момент 31-летний футболист играет за «Олимпиакос».

В футболе всё реально. Я изначально был за то, чтобы он оставался в ЦСКА . Но подвели испанские коллеги: был выбор между ЦСКА и середняком из Испании. Его вели испанские агенты, шли переговоры, но не договорились. Когда там не срослось, в Москве было уже поздно что-либо решать. Сейчас что-то конкретное сказать не могу. ЦСКА уже омолодился, хотя видно, что в прошедшем сезоне им не хватало такого опытного игрока, как Бибрас. Если бы сейчас был шанс вернуться, он согласился бы.

У него на первом месте футбол и семья. Третьего не дано. Вопрос не в финансах. Если ему дать возможность играть, он выкладывается на поле на 200 процентов. Но когда он не выходит, становится сразу нервным, теряет физическое состояние.

Будем ли рассматривать вариант смены клуба этим летом? Сейчас Бибрас сыграет два матча за сборную. После этого мы с ним встретимся и всё обсудим. Тогда будет какая-то конкретика.