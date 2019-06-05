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Асхабадзе: «Еременко будет очень тяжело закрепиться в основе „Локомотива“»

сегодня, 03:08

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал возможный переход полузащитника «Ростова» Романа Еременко в «Локомотив».

Сёмин же как-то сказал про Еременко: «Такой игрок, наверное, интересует любой клуб РПЛ». Я с ним соглашусь. Мы все прекрасно знаем этого футболиста и про его сильные качества, как он проявил себя в «Ростове» во второй части чемпионата. Правда, у меня возникает встречный вопрос. 

Вместо кого Еременко будет играть в «Локомотиве»? Там есть Миранчуки, на этом месте может действовать Крыховяк, Баринов. Есть свои воспитанники, позиция укомплектована. Мне кажется, это достаточно сложная ситуация. Не думаю, что «Локо» собирается избавляться от вышеперечисленных исполнителей. Значит, Роману в его возрасте, попав туда, будет очень тяжело стать основным игроком. 

Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» готов поспорить с «Локомотивом» за Еременко.

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