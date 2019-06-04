Гендиректор «Зенита»: «У нас потрясающая армия болельщиков по всей стране»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал попадание клуба в топ-20 клубного рейтинга УЕФА .

Это почетное достижение, но рейтинг делается на основании определенного периода времени, «Зенит» мог подняться значительно выше, если бы мы за последние четыре года играли в Лиге чемпионов. Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом, будем стремиться подниматься вверх в этом рейтинге. Быть лучшей российской командой в рейтинге, с одной стороны, конечно, приятно, а с другой — это ответственность, потому что восходить на вершину всегда легче, чем на ней удержаться.