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Гендиректор «Зенита»: «У нас потрясающая армия болельщиков по всей стране»

сегодня, 19:04

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал попадание клуба в топ-20 клубного рейтинга УЕФА.

Это почетное достижение, но рейтинг делается на основании определенного периода времени, «Зенит» мог подняться значительно выше, если бы мы за последние четыре года играли в Лиге чемпионов. Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом, будем стремиться подниматься вверх в этом рейтинге. Быть лучшей российской командой в рейтинге, с одной стороны, конечно, приятно, а с другой — это ответственность, потому что восходить на вершину всегда легче, чем на ней удержаться.

«Зенит» — пятикратный чемпион России, шестикратный чемпион страны; у нас потрясающая армия болельщиков не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. У нас потрясающая арена, которая будет центром притяжения не только в дни футбольных матчей. Мы хотим, чтобы каждый день что-то происходило на арене, вокруг арены, и я считаю, что эти планы будут абсолютно реальными. Крестовский остров, пространство вокруг арены будет местом, как раньше говорили, «культурного отдыха» горожан. Есть амбиции подняться выше в этом рейтинге. Как мы знаем, борьба в Лиге чемпионов очень напряженная. ЦСКА обыграл дважды «Реал» и оказался на последнем месте в группе, поэтому победа над грандами мирового футбола, даже две такие победы не гарантируют прохождения в следующий этап. Эти шесть матчей — все «от ножа», все как «последний бой», и именно к такой игре «Зенит» будет готовиться к Лиге чемпионов.

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Все комментарии
морозз
морозз
   141 / 830
сегодня в 22:17
Согласен с Медведевым, бомжи есть в каждом городе нашей страны...
Лиговский
Лиговский
   122 / 830
сегодня в 22:16
У свиней и болельщиков своих нет, от рубина, ростова и краснодара по кусочку.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 830
сегодня в 22:15
С такими болельщиками,как группен-руководитель Миллер, никакие потрясения не страшны.
Морозовский
Морозовский
   7 / 830
сегодня в 21:48
Чуден "Зенит" при тихой погоде...Редкий баклан долетит до середины Невы!!!
классный руководитель
классный руководитель
   655 / 830
сегодня в 21:24
Ну а что, прав ведь. Потрясающие болельщики, я бы даже сказал сказочные. Сказочный Славнов, сказочный Литейный, сказочный Пирсман. А за пределами Питера сказочный чеченский военнопленный Манго и сказочный любитель озёр Байкал.
Такими фанатами можно гордиться.
Заполярный
Заполярный
   463 / 830
сегодня в 21:21
ВИДАТЬ ЕЩЕ ОТ КУПЛЕННОГО ЧЕМПИОНСТВА НЕ ОТОШЕЛ. ТАКОЙ БРЕД ДАЖЕ С ПОХМЕЛЬЯ ТРУДНО ПРИДУМАТЬ
Питер Ман
Питер Ман
   539 / 830
сегодня в 20:39
50 млн болельщиков, это вам не 45тыс тушинских у пупсиков.
Удачи Зениту и много чемпионских титулов подряд, как у Баварии и ювентуса, от болельщиков со всей страны, такой великий клуб это заслуживает
Ко Чегара
Ко Чегара
   475 / 830
сегодня в 20:32
Гомерический хохот)))
Николай 86
Николай 86
   543 / 830
сегодня в 19:57
Как я люблю этот питерский пафос, предвестник скорого их падения
rubinovyi2
rubinovyi2
   148 / 830
сегодня в 19:53
Это весь "фонтан" или лишь только брызги от него?))
Союзник противников
Союзник противников ответил Аксинья
   17 / 830
сегодня в 19:27
Интересуюсь, а на каком месте скромный "Вильярреал"?
Хор голосов :"К делу отношения не имеет!"
Аксинья
Аксинья
   110 / 830
сегодня в 19:18
Интересуюсь, а на каком месте скромный "Вильярреал"?
makkie
makkie
   31 / 830
сегодня в 19:12
Медведев принял эстафету у Фурсенко - тот тоже языком чесал направо-налево... особенно доставляло про 1/2 ЛЧ :)
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   500 / 830
сегодня в 19:10
Дураков на 100 лет)
LOpp
LOpp
   9 / 830
сегодня в 19:08
Напомнило)

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