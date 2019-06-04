Гендиректор «Зенита»: «У нас потрясающая армия болельщиков по всей стране»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал попадание клуба в топ-20 клубного рейтинга УЕФА.
Это почетное достижение, но рейтинг делается на основании определенного периода времени, «Зенит» мог подняться значительно выше, если бы мы за последние четыре года играли в Лиге чемпионов. Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом, будем стремиться подниматься вверх в этом рейтинге. Быть лучшей российской командой в рейтинге, с одной стороны, конечно, приятно, а с другой — это ответственность, потому что восходить на вершину всегда легче, чем на ней удержаться.
«Зенит» — пятикратный чемпион России, шестикратный чемпион страны; у нас потрясающая армия болельщиков не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. У нас потрясающая арена, которая будет центром притяжения не только в дни футбольных матчей. Мы хотим, чтобы каждый день что-то происходило на арене, вокруг арены, и я считаю, что эти планы будут абсолютно реальными. Крестовский остров, пространство вокруг арены будет местом, как раньше говорили, «культурного отдыха» горожан. Есть амбиции подняться выше в этом рейтинге. Как мы знаем, борьба в Лиге чемпионов очень напряженная. ЦСКА обыграл дважды «Реал» и оказался на последнем месте в группе, поэтому победа над грандами мирового футбола, даже две такие победы не гарантируют прохождения в следующий этап. Эти шесть матчей — все «от ножа», все как «последний бой», и именно к такой игре «Зенит» будет готовиться к Лиге чемпионов.
Такими фанатами можно гордиться.
Такими фанатами можно гордиться.
Удачи Зениту и много чемпионских титулов подряд, как у Баварии и ювентуса, от болельщиков со всей страны, такой великий клуб это заслуживает
Удачи Зениту и много чемпионских титулов подряд, как у Баварии и ювентуса, от болельщиков со всей страны, такой великий клуб это заслуживает