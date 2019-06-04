Игнашевич: «„Торпедо“ всегда было у меня в сердце и памяти»

Бывший игрок ЦСКА прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Торпедо».

Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!

Мне очень понравилось наше общение с футболистами. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ . Думаю, что наши амбиции совпадают.