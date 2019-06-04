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Игнашевич: «„Торпедо“ всегда было у меня в сердце и памяти»

сегодня, 20:48

Бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Торпедо».

Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!

Мне очень понравилось наше общение с футболистами. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ. Думаю, что наши амбиции совпадают.

Мы чуть раньше выйдем из отпуска: 14 и 15 июня команда будет тренироваться в Москве, а 16-го отправится в Кратово. Там мы проведем два небольших учебно-тренировочных сбора. Времени на подготовку у нас очень мало, всего три недели, ведь уже 7 июля стартует Первенство ФНЛ.

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Все комментарии
Алексей .N
Алексей .N
   668 / 830
сегодня в 22:32
Постажируйся,получи категорию Про и назад в ЦСКА 😁
beefs
beefs
   152 / 830
сегодня в 22:24
Удачи на новом поприще!!!
cska plus
cska plus
   5 / 830
сегодня в 21:46
Дежурные слова.
Морозовский
Морозовский
   7 / 830
сегодня в 21:38
Удачи!
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 830
сегодня в 21:37
удачи!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   362 / 830
сегодня в 21:36
Я хоть и не болельщик Торпедо, но всегда симпатизировал этому замечательному клубу!!! Верю, возрадит Торпедо былую славу!!! Ждем автозаводцев в ПЛ!!!
drug01
drug01
   76 / 830
сегодня в 21:28
Верим что все получится!
Байкал-38.
Байкал-38.
   64 / 830
сегодня в 21:22
Удачи Сергей Николаевич!!!
112910415
112910415
   214 / 830
сегодня в 21:00
в этот раз всё получится !
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