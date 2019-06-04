Мещеряков: «У меня есть личная позиция по расширению РПЛ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал комментировать слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который выступил против расширения РПЛ .

У меня есть личная позиция по этому вопросу. Прежде, чем расширять лигу, нужно посмотреть на возможности клубов, на то, чтобы клубы были финансово состоятельны. Также важно обратить внимание и на возможности календаря. Думаю, все эти вопросы будут обсуждаться.

«Локомотив» проголосует «за» или «против» расширения? Без комментариев.