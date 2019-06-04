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Мещеряков: «У меня есть личная позиция по расширению РПЛ»

сегодня, 21:16

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал комментировать слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который выступил против расширения РПЛ.

У меня есть личная позиция по этому вопросу. Прежде, чем расширять лигу, нужно посмотреть на возможности клубов, на то, чтобы клубы были финансово состоятельны. Также важно обратить внимание и на возможности календаря. Думаю, все эти вопросы будут обсуждаться.

«Локомотив» проголосует «за» или «против» расширения? Без комментариев.

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Все комментарии
fanilich
fanilich
сегодня в 21:48
Вполне возможно попробовать расширить РПЛ ,так как легко можно в случае "не так пойдет" вернуться в старый формат
cska plus
cska plus
   5 / 830
сегодня в 21:22
Надо расширять, может больше будут булками трясти и толку больше.
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