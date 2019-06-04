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Ахметов: «Дзюба - „главный адаптатор“ в сборной России»

сегодня, 19:12

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов рассказал о том, как команда приняла форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Комличенко приняли очень позитивно. Он очень легко адаптировался в нашем дружном коллективе, как и все, в общем-то. Я тоже недавно проходил через адаптацию в сборной, так же нормально все прошло. Главный «адаптатор» — Дзюба, конечно (смеется). Шутки, подколы — это его тема. Нет, через какие-то обряды он не заставляет нас проходить. Это Жиркова на посвящении в «Челси» заставляли петь перед всей командой. У нас, к счастью, такого нет.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   127 / 830
сегодня в 21:57
Адаптор, которого суют куда ни попадя.
Alvish
Alvish
   87 / 830
сегодня в 21:50
Дзюба как в растове поиграл больше обрядам не верит.
Морозовский
Морозовский
   7 / 830
сегодня в 21:28
Надо Салямычу заставить Дзюбу отрастить усы!
Питер Ман
Питер Ман
   539 / 830
сегодня в 20:40
Дзюба Лев
КЭТиК
КЭТиК
   65 / 830
сегодня в 20:02
Тюремные замашки есть везде.
Igo0rek
Igo0rek ответил Союзник противников
   49 / 830
сегодня в 19:56
Не завидуй человеку, даже если он в очках...
Дзюба в числе последних, кому бы я мог завидовать...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил parallels
   148 / 830
сегодня в 19:55
глушаков в тарасовке главный по обрядам посвящения в спартачи. тьфу!
"Духовный наставник" Грозовский-главный адаптатор...,вот где тьфу то сказать надо.
parallels
parallels
   3 / 830
сегодня в 19:44
глушаков в тарасовке главный по обрядам посвящения в спартачи. тьфу!
Союзник противников
Союзник противников ответил Igo0rek
   17 / 830
сегодня в 19:30
Кто еще не подлизал Дзюбе?
Не завидуй человеку,
даже если он в очках...
Igo0rek
Igo0rek
   49 / 830
сегодня в 19:28
Кто еще не подлизал Дзюбе?
cevin cigan
cevin cigan
   13 / 830
сегодня в 19:24
По Дзюбе Камеди Клаб плачет.....без работы Артём не останется.
Zenit_84
Zenit_84
   52 / 830
сегодня в 19:24
Адаптатор)
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