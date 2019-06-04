Ахметов: «Дзюба - „главный адаптатор“ в сборной России»

Полузащитник сборной России рассказал о том, как команда приняла форварда «Млады Болеслав» .

Комличенко приняли очень позитивно. Он очень легко адаптировался в нашем дружном коллективе, как и все, в общем-то. Я тоже недавно проходил через адаптацию в сборной, так же нормально все прошло. Главный «адаптатор» — Дзюба, конечно (смеется). Шутки, подколы — это его тема. Нет, через какие-то обряды он не заставляет нас проходить. Это Жиркова на посвящении в «Челси» заставляли петь перед всей командой. У нас, к счастью, такого нет.