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Мирзов: «Сто процентов, это мой лучший сезон в карьере!»

сегодня, 02:47

Полузащитник тульского «Арсенала» и сборной России Резиуан Мирзов подвёл итоги своего сезона и высказался относительно своего будущего. Права на 25-летнего хавбека принадлежат «Ростову».

Честное слово, не знаю [где продолжу карьеру]. На данный момент полный туман. Есть ли шанс, что останусь в Туле? Почему нет? Там великолепный коллектив, тренер мне доверяет, впереди Лига Европы. Но не всё в этой ситуации зависит от меня. Контракт-то с «Ростовом» действует ещё три года. Сейчас я в сборной, на носу два важнейших матча, все мысли только об этом. Вот сыграем 11 июня с Кипром, начнётся отпуск – тогда и буду думать, что дальше. 

Да, с «Арсеналом» я не прогадал. Попал в команду, которая играет красиво, показывает атакующий футбол. Мы наколотили 40 мячей – между прочим, пятый результат в чемпионате! Отсюда и рекордное для Тулы место в таблице. 

Это мой лучший сезон? Сто процентов! Я забил восемь голов, впервые вызвали в сборную. Но главное для меня – успехи команды. «Арсенал» пробился в Лигу Европы, а в Кубке России остановился в шаге от финала, самой малости не хватило.

Недавно появилась информация о том, что Мирзов может перебраться в московское «Динамо».

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