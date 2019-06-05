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Асхабадзе: «В „Спартаке“ нет стабильности на многих позициях на поле»

сегодня, 02:30

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе отметил, что «красно-белым» будет тяжело исправить результаты, купив лишь одного плеймейкера.

Про «Спартак» очень тяжело говорить. Не знаю... Не думаю, что качественный атакующий полузащитник резко изменит всю картину, будет приносить результат.

Здесь нужно говорить о многих позициях. В первую очередь должно быть какое-то понимание и стабильность на других местах на поле. А этого во второй части сезона не наблюдалось. Мы видели довольно серьёзную ротацию. Кажется, никто в «Спартаке» не чувствует за собой железное место в составе. Такое ощущение, что тренерский штаб Кононова присматривался к подопечным, но к концу сезона так и не определился с оптимальным составом, с большинством позиций. 

Также Асхабадзе высказался о возвращении в «Спартак» полузащитника Зелимхана Бакаева

Простой обыватель получает удовольствие от игры Бакаева в «Арсенале». Но нужно понимать, что в «Спартаке» хавбек столкнётся с нешуточным прессингом, давлением. Когда на тебя ежедневно смотрят через лупу, это влияет на психологию. Не все выдерживают. Если Бакаев здорово себя проявлял, феерил в Туле, как Гулиев в «Ростове», это не значит, что он станет спасителем «Спартака». Очень часто футболисты, которые возвращаются в стан «красно-белых», уже думают, что достигли определённого уровня в карьере. Однако не всё столь очевидно. Могу лишь посоветовать им одно: немного опуститься на землю и каждый день доказывать свою состоятельность.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» якобы готов потратить 7 млн евро на покупку атакующего разыгрывающего хавбека.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   620 / 833
сегодня в 03:40
Спартаку необходим пердив, как лекарство от одержимости и бестрофейности.
mihaluch
mihaluch
   50 / 833
сегодня в 02:54
"Спартак " что-то как-то не так идёт по жизни.
Balanenok
Balanenok
   117 / 833
сегодня в 02:34
Сказыл бы прямо, что переднее копыто не знает что делает заднее и все.
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