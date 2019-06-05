Эриксен заявил, что хочет покинуть «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен заявил, что желает покинуть английский клуб.
У меня есть очень большое уважение ко всему, что произошло со мной в «Тоттенхэме».
Но я сообщил руководству, что хотел бы попробовать что-то новое.
Ранее на игрока претендовал «Реал».
Причем тут другие клубы..
Причем тут другие клубы..
А когда этот же Скомина дал вам (неоднозначную)пенку в матче с ПСЖ,вы что-то молчали или вы ему тоже теперь до конца жизни обязаны?)))
А когда этот же Скомина дал вам (неоднозначную)пенку в матче с ПСЖ,вы что-то молчали или вы ему тоже теперь до конца жизни обязаны?)))
Не зажило еще, лол?
Не зажило еще, лол?
Но они уже купили Йовича за 70 млн. Азара минимум за 100 млн.
Эриксен толе уйдёт за 100 млн минимум, не думаю что Перес потратит столько денег, учитывая что скоро реконструкция тренировочной базы Барсы под названием - Сантьяго Бурнабэо)))
Но они уже купили Йовича за 70 млн. Азара минимум за 100 млн.
Эриксен толе уйдёт за 100 млн минимум, не думаю что Перес потратит столько денег, учитывая что скоро реконструкция тренировочной базы Барсы под названием - Сантьяго Бурнабэо)))