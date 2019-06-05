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Эриксен заявил, что хочет покинуть «Тоттенхэм»

сегодня, 12:33

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен заявил, что желает покинуть английский клуб.

У меня есть очень большое уважение ко всему, что произошло со мной в «Тоттенхэме».

Но я сообщил руководству, что хотел бы попробовать что-то новое.

Ранее на игрока претендовал «Реал».  

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Все комментарии
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил yudin_duda
   431 / 827
сегодня в 15:20
Да мы, вроде, колбасу обсуждали, не? Причем тут другие клубы..
Не только Ливерпуль,но и судью и тут я вспомнил,что не фанам МУ-МУ говорить что-то про Скомину...
yudin_duda
yudin_duda ответил Klopp_OUT
   500 / 827
сегодня в 15:06
Да мы, вроде, колбасу обсуждали, не?
Причем тут другие клубы..
Roger Young
Roger Young
   306 / 827
сегодня в 15:05
Ничего удивительного. Столько лет без побед.
Верг
Верг
   538 / 827
сегодня в 15:04
Перес здорового человека хочет эриксена, а зидан курильщика хочет вместо него погбу! а ведь еще там и мбаппе и азар и неймар маячат
sparxx2
sparxx2 ответил Klopp_OUT
   218 / 827
сегодня в 14:49
Оно понятно,парень просто боится ещё раз пережить встречу с Ливерпулем и поэтому решил убежать в Реал)))
Да, а как же !?!?!? Вы же такие страшные и грозные !!! Как опять встретиться с монстрами мирового футбола: одноглазным, одноруким и суринамкой ???
sparxx2
sparxx2 ответил Zlatan35
   218 / 827
сегодня в 14:47
Парню надоело играть, не выигрывая никаких трофеев с августа 2013 года. Потерял какую-либо надежду, что то выиграть в составе шпор, вот и решил уйти.
Серьёзно, именно так решил сделать ? Да ты что ? А что же молчал ?
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил yudin_duda
   431 / 827
сегодня в 14:29
Скорее скомину пережить боится, каллпуль ему теперь до конца жизни обязан))
Фаны МЮ такие смешные,даже с видеоповторами думают что Ливерпулю подсуживают)))) ЛОЛ
А когда этот же Скомина дал вам (неоднозначную)пенку в матче с ПСЖ,вы что-то молчали или вы ему тоже теперь до конца жизни обязаны?)))
Zlatan35
Zlatan35 ответил Klopp_OUT
   19 / 827
сегодня в 13:57
Оно понятно,парень просто боится ещё раз пережить встречу с Ливерпулем и поэтому решил убежать в Реал)))
Парню надоело играть, не выигрывая никаких трофеев с августа 2013 года. Потерял какую-либо надежду, что то выиграть в составе шпор, вот и решил уйти.
ОПС
ОПС
   179 / 827
сегодня в 13:33
Пусть уходит.
bublikyo
bublikyo
   235 / 827
сегодня в 13:23
По проторенной дорожке из ТТХ в Реал
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил yudin_duda
   14 / 827
сегодня в 13:21
О, вылез на свет соккеровский,хех
Не зажило еще, лол?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   62 / 827
сегодня в 13:18
Основной претендент это Рояль.
Но они уже купили Йовича за 70 млн. Азара минимум за 100 млн.
Эриксен толе уйдёт за 100 млн минимум, не думаю что Перес потратит столько денег, учитывая что скоро реконструкция тренировочной базы Барсы под названием - Сантьяго Бурнабэо)))
Foxes
Foxes
   311 / 827
сегодня в 13:11
Советую тебе остаться в Тоттенхэме.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 827
сегодня в 13:11
Поэтому нужен Ло Чельсо.
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 827
сегодня в 13:05
Есть возможность почему бы и не уйти.
Ми Ша
Ми Ша
   205 / 827
сегодня в 12:53
Добро пожаловать в Реал Мадрид!
yudin_duda
yudin_duda ответил Klopp_OUT
   500 / 827
сегодня в 12:48
Скорее скомину пережить боится, каллпуль ему теперь до конца жизни обязан))
Klopp_OUT
Klopp_OUT
   431 / 827
сегодня в 12:39
Оно понятно,парень просто боится ещё раз пережить встречу с Ливерпулем и поэтому решил убежать в Реал)))
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