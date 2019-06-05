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Эдегор: «Главное, чтобы был тренер, который в меня поверит»

сегодня, 08:54

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступавший в «Витессе» на правах аренды, рассказал о своем будущем.

Не хочу, чтобы повторилась прошлогодняя ситуация, когда я провел с «Реалом» предсезонную подготовку и прошло много времени, прежде чем я перешел в другую команду.

В «Реале» говорят, что они очень довольны мной. Но играть в этом клубе сложно. Вероятно, так будет и в следующем году. Для меня самое главное выступать за клуб, в котором я смогу регулярно играть, а тренер в меня поверит.

Прошлый сезон получился очень хорошим. Я сделал важные шаги в своей карьере и стал играть более зрело.

В марте ходили слухи, что 20-летнего норвежца желает выкупить «Аякс».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   73 / 829
сегодня в 11:04
Пора уже выходить на ведущие роли.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   216 / 829
сегодня в 09:25
Так это главное для всех.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 829
сегодня в 08:58
Вот и оставайся.Лёня ценит.
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