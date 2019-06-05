Эдегор: «Главное, чтобы был тренер, который в меня поверит»

Полузащитник «Реала» , выступавший в «Витессе» на правах аренды, рассказал о своем будущем.

Не хочу, чтобы повторилась прошлогодняя ситуация, когда я провел с «Реалом» предсезонную подготовку и прошло много времени, прежде чем я перешел в другую команду.

В «Реале» говорят, что они очень довольны мной. Но играть в этом клубе сложно. Вероятно, так будет и в следующем году. Для меня самое главное выступать за клуб, в котором я смогу регулярно играть, а тренер в меня поверит.

Прошлый сезон получился очень хорошим. Я сделал важные шаги в своей карьере и стал играть более зрело.