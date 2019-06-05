Инфантино: «Мое сердце разбито новостью о смерти Юханссона»

сегодня, 10:50

ФИФА и УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью бывшего главы УЕФА Леннарта Юханссона.

«Мое сердце разбито новостью о смерти Юханссона, он был другом и бесценным источником мудрости и вдохновения. Леннарт всегда был примером для подражания, образцом профессионализма и человечности», - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.