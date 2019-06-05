Инфантино: «Мое сердце разбито новостью о смерти Юханссона»

ФИФА и УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью бывшего главы УЕФА Леннарта Юханссона.
«Мое сердце разбито новостью о смерти Юханссона, он был другом и бесценным источником мудрости и вдохновения. Леннарт всегда был примером для подражания, образцом профессионализма и человечности», - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
«В УЕФА все опечалены новостью о смерти нашего бывшего президента Леннарта Юханссона. Выражаем соболезнования семье и друзьям Леннарта. Это большая потеря для футбола», - отреагировал УЕФА.