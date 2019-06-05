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Инфантино: «Мое сердце разбито новостью о смерти Юханссона»

сегодня, 10:50

ФИФА и УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью бывшего главы УЕФА Леннарта Юханссона.

«Мое сердце разбито новостью о смерти Юханссона, он был другом и бесценным источником мудрости и вдохновения. Леннарт всегда был примером для подражания, образцом профессионализма и человечности», - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«В УЕФА все опечалены новостью о смерти нашего бывшего президента Леннарта Юханссона. Выражаем соболезнования семье и друзьям Леннарта. Это большая потеря для футбола», - отреагировал УЕФА.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил Знатог
   349 / 829
сегодня в 11:15
Спичрайтеры написали правильно, особенно насчёт большой потери для футбола...89 лет, ещё мог послужить...
Отношения между людьми насквозь фальшивые, поэтому и пишут спичрайтеры для своих боссов такие тексты. И это не только в демократической Европе...
Знатог
Знатог
   469 / 829
сегодня в 11:08
Спичрайтеры написали правильно, особенно насчёт большой потери для футбола...89 лет, ещё мог послужить...
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