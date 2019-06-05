Клинсманн: «Клопп - идеальный тренер для „Ливерпуля“»

Экс-наставник сборной Германии Юрген Клинсманн оценил качества своего соотечественника Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль».
Он трудоголик. Это в крови у всех, кто родом из наших мест. Клопп как губка, он впитывает знания, постоянно ждет чего-то нового. Никогда не насыщается.
Одно скажу наверняка - он никогда, никогда в жизни не будет отдыхать. Он выиграл Лигу чемпионов, и уже на следующий день его мысль была: «Так, как мне победить в следующем году?» Он не бывает удовлетворенным, никогда не останавливается. Такова его природа. Он постоянно хочет находиться в движении. Теперь Клопп думает, как ему можно еще улучшить состав.
Клопп идеально подходит «Ливерпулю», поскольку у него очень скромное прошлое. Синий воротничок, трудяга, который живет и умирает ради своего клуба. Вся его жизнь основана на тесном взаимоотношении с людьми. Он просто остается собой. Думаю, поэтому людям так нравится Юрген Клопп. Он не пытается вам ничего продать. Вы точно знаете, чего от него ждать.
До мозга костей преданный своему делу мужик.
Надеюсь когда нибудь он встанет у руля Реал Мадрид.
До мозга костей преданный своему делу мужик.
Надеюсь когда нибудь он встанет у руля Реал Мадрид.