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Клинсманн: «Клопп - идеальный тренер для „Ливерпуля“»

сегодня, 09:11

Экс-наставник сборной Германии Юрген Клинсманн оценил качества своего соотечественника Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль».

Он трудоголик. Это в крови у всех, кто родом из наших мест. Клопп как губка, он впитывает знания, постоянно ждет чего-то нового. Никогда не насыщается.

Одно скажу наверняка - он никогда, никогда в жизни не будет отдыхать. Он выиграл Лигу чемпионов, и уже на следующий день его мысль была: «Так, как мне победить в следующем году?» Он не бывает удовлетворенным, никогда не останавливается. Такова его природа. Он постоянно хочет находиться в движении. Теперь Клопп думает, как ему можно еще улучшить состав.

Клопп идеально подходит «Ливерпулю», поскольку у него очень скромное прошлое. Синий воротничок, трудяга, который живет и умирает ради своего клуба. Вся его жизнь основана на тесном взаимоотношении с людьми. Он просто остается собой. Думаю, поэтому людям так нравится Юрген Клопп. Он не пытается вам ничего продать. Вы точно знаете, чего от него ждать.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   51 / 829
сегодня в 11:15
Клопп уже доказал, что он идеальный тренер для любой команды
Ptaha91
Ptaha91 ответил No problem
   140 / 829
сегодня в 10:58
Красава. Особенно мне нравится,как он празднует голы!). До мозга костей преданный своему делу мужик. Надеюсь когда нибудь он встанет у руля Реал Мадрид.
Что бы Клоппу был интересен Реал, он должен 5-6 сезонов быть ниже 5 места в чемпионате, иначе ему там нечего делать) а значит тому не бывать)
КЭТиК
КЭТиК
   73 / 829
сегодня в 10:01
Тут не поспоришь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   91 / 829
сегодня в 09:59
После того как его идеи, схожие с клопповскими, не прижились в сверхрациональной Баварии, сам Юрген выбрал Калифорнию и расслабон.
No problem
No problem
   178 / 829
сегодня в 09:58
Красава. Особенно мне нравится,как он празднует голы!).
До мозга костей преданный своему делу мужик.
Надеюсь когда нибудь он встанет у руля Реал Мадрид.
drug01
drug01
   76 / 829
сегодня в 09:52
Удачи дальше!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 09:44
Да, у Клоппа хорошо получается в Ливерпуле!
FERIS
FERIS
   110 / 829
сегодня в 09:39
Удачи ему и в следующем сезоне!
112910415
112910415
   145 / 829
сегодня в 09:22
пусть всегда и работает с Ливерпулем, получается же !
Balanenok
Balanenok
   132 / 829
сегодня в 09:14
А кто в этом сомневается?
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