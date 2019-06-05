Клинсманн: «Клопп - идеальный тренер для „Ливерпуля“»

Экс-наставник сборной Германии оценил качества своего соотечественника , возглавляющего «Ливерпуль».

Он трудоголик. Это в крови у всех, кто родом из наших мест. Клопп как губка, он впитывает знания, постоянно ждет чего-то нового. Никогда не насыщается.

Одно скажу наверняка - он никогда, никогда в жизни не будет отдыхать. Он выиграл Лигу чемпионов, и уже на следующий день его мысль была: «Так, как мне победить в следующем году?» Он не бывает удовлетворенным, никогда не останавливается. Такова его природа. Он постоянно хочет находиться в движении. Теперь Клопп думает, как ему можно еще улучшить состав.

Клопп идеально подходит «Ливерпулю», поскольку у него очень скромное прошлое. Синий воротничок, трудяга, который живет и умирает ради своего клуба. Вся его жизнь основана на тесном взаимоотношении с людьми. Он просто остается собой. Думаю, поэтому людям так нравится Юрген Клопп. Он не пытается вам ничего продать. Вы точно знаете, чего от него ждать.