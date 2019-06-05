Гризманн: «Я не знаю, когда решится мое будущее»

сегодня, 10:21

Нападающий признался, что вопрос о его будущем остается открытым.

Я не знаю, когда решится мое будущее. Вопрос хороший, но всё будет в свое время.

Напомним, что футболист покидает «Атлетико», а его переход в «Барселону» оказался не таким простым, как ожидалось.