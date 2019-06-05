Гризманн: «Я не знаю, когда решится мое будущее»

Нападающий Антуан Гризманн признался, что вопрос о его будущем остается открытым.
Я не знаю, когда решится мое будущее. Вопрос хороший, но всё будет в свое время.
Напомним, что футболист покидает «Атлетико», а его переход в «Барселону» оказался не таким простым, как ожидалось.
Из Атлетико в Реал или наоборот, да ещё напрямую это зашквар по полной.
Как ты это мог не знать, если ты себя болельщиком Реала считаешь?
Из Атлетико в Реал или наоборот, да ещё напрямую это зашквар по полной.
Как ты это мог не знать, если ты себя болельщиком Реала считаешь?
Это только у ЦСКакашных игроков и глоров считается нормой бегать туда-сюда.
Это только у ЦСКакашных игроков и глоров считается нормой бегать туда-сюда.