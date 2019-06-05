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Гризманн: «Я не знаю, когда решится мое будущее»

сегодня, 10:21

Нападающий Антуан Гризманн признался, что вопрос о его будущем остается открытым.

Я не знаю, когда решится мое будущее. Вопрос хороший, но всё будет в свое время.

Напомним, что футболист покидает «Атлетико», а его переход в «Барселону» оказался не таким простым, как ожидалось.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил cska plus
   56 / 829
сегодня в 11:52
Твоё будущее в твоих руках, переходил бы в великий Реал а выбрал гномовую нору.
Ещё раз убедился, что ты в футболе ничего не понимаешь.
Из Атлетико в Реал или наоборот, да ещё напрямую это зашквар по полной.
Как ты это мог не знать, если ты себя болельщиком Реала считаешь?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   216 / 829
сегодня в 11:46
Скорее всего в этом месяце, надо немного подождать.
la_masia
la_masia ответил cska plus
   95 / 829
сегодня в 11:13
Из Атлетико в Реал? Ахахаха, ты думаешь о чем говоришь?
Это только у ЦСКакашных игроков и глоров считается нормой бегать туда-сюда.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   91 / 829
сегодня в 11:08
Достукался пижон.
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 829
сегодня в 11:03
Еще надо 10 раз подумать, что бы решиться на переход.
Artuom
Artuom ответил cska plus
   32 / 829
сегодня в 10:55
Твоё будущее в твоих руках, переходил бы в великий Реал а выбрал гномовую нору.
В Реал... если только продать Иско и Асенсио... А так вариант хороший, учитывая что ещё плюс будет опытный Азар
cska plus
cska plus
   4 / 829
сегодня в 10:43
Твоё будущее в твоих руках, переходил бы в великий Реал а выбрал гномовую нору.
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