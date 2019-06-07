Куман: «Промес и ван де Бек сделали именно то, на что я рассчитывал»

Главный тренер сборной Нидерландов подвёл итоги полуфинального матча Лиги Наций против команды Англии (3:1).

Это был позитивный матч. Мы владели мячом, и хотя чаще использовали фланги, наибольшую опасность приносили атаки по центру. Англичане часто выдвигались вперёд, но мы сохраняли хладнокровие. За исключением момента с ударом головой Санчо, мы чувствовали себя вполне комфортно. Думаю, мы заслужили этот результат.

Те, кто вышел у нас на замену, внесли весомый вклад в результат. Проппер помог нам в удержании мяча, а Донни [ван де Бек] и Квинси [Промес] сделали именно то, на что я рассчитывал. Мы обыграли Германию, Францию, а теперь четвёртую команду мира. Это говорит о нашем прогрессе. Эта команда ещё не имела опыта игры в полуфиналах и финалах, но мы относимся к этому со спокойствием.