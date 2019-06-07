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Стерлинг: «Мы допустили глупые ошибки и были наказаны»

сегодня, 01:51
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в полуфинальном матче Лиги Наций.

Мы должны продолжать делать свою работу. Мы не можем просто взять и остановиться на этом поражении. 

Сегодня наша команда выглядела немного по-другому, мы потеряли нескольких игроков, которые обычно выходили на поле.

Мы очень хорошо справились с прессингом соперника. К концу второго тайма мне казалось, что мы были лучшей командой, но затем мы допустили несколько глупых ошибок и были за это наказаны.

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