Стерлинг: «Мы допустили глупые ошибки и были наказаны»

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в полуфинальном матче Лиги Наций.

Мы должны продолжать делать свою работу. Мы не можем просто взять и остановиться на этом поражении.

Сегодня наша команда выглядела немного по-другому, мы потеряли нескольких игроков, которые обычно выходили на поле.

Мы очень хорошо справились с прессингом соперника. К концу второго тайма мне казалось, что мы были лучшей командой, но затем мы допустили несколько глупых ошибок и были за это наказаны.