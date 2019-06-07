Ван Дейк: «Нам следовало чуть лучше действовать в атаке»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов прокомментировал победу над Англией (3:1) в полуфинальном матче Лиги Наций.

Сегодня мы показали отличный футбол и отлично сыграли в обороне всей командой. Нам следовало чуть лучше действовать в атаке, но тем не менее это здорово – победить здесь. Для нас это важное достижение.

Мы были лучшей командой, у нас были лучшие моменты, и я очень счастлив пройти дальше. Это очень большой успех для всех нас – как для команды, так и для всей страны.