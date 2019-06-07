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Ван Дейк: «Нам следовало чуть лучше действовать в атаке»

сегодня, 01:25
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над Англией (3:1) в полуфинальном матче Лиги Наций.

Сегодня мы показали отличный футбол и отлично сыграли в обороне всей командой. Нам следовало чуть лучше действовать в атаке, но тем не менее это здорово – победить здесь. Для нас это важное достижение.

Мы были лучшей командой, у нас были лучшие моменты, и я очень счастлив пройти дальше. Это очень большой успех для всех нас – как для команды, так и для всей страны.

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Ice van Reed
Ice van Reed ответил Leha-ha50
   231 / 816
сегодня в 01:41
Главное - это то, чтоб силы на финал остались. Все же на день меньше отдыхать, да и в дополнительное время много сил потратили.
Главное победили!!! Раньше думал, что победа в этом турнире дпёт путёвку в в ЧЕ 2020, ан нет тут еврейская схема!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
   231 / 816
сегодня в 01:38
Все претензии к тренеру!!! Ван де бек вышел, пошла жара! Он не нап он лучше напа, и Промес, молодца , итог всем ясен!! Могли так изначавльно играть, но с составом не угадаои! Проппер вышел, Аке Натан нет а мог бы и в атаке как ван дейк с делигтом помочь!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 816
сегодня в 01:38
Главное - это то, чтоб силы на финал остались. Все же на день меньше отдыхать, да и в дополнительное время много сил потратили.
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