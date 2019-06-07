Сол Кэмпбелл: «Дзюба подошел бы „Кардиффу“ или „Хаддерсфилду“»

Бывший защитник сборной Англии оценил шансы нападающего «Зенита» заиграть в Англии.

Ранее Дзюба неоднократно высказывал мысли о желании попробовать свои силы в АПЛ .

Конечно, я помню Дзюбу по чемпионату мира. Сколько ему лет? 30? Отлично! Это большой и мощный таргетмен. В Англии ему пригодятся эти качества. Дзюба проделал отличную работу в матчах за сборную.

Думаю, Дзюба по игровой схеме идеально подошел бы „Кардиффу“ или „Хаддерсфилду“. Но, к сожалению, обе команды вылетели из Премьер-Лиги. Кто еще? Пожалуй, „Эвертон“! В свое время там играл форвард Данкан Фергюсон, они с Дзюбой похожи. При должной поддержке Дзюба был бы очень эффективен в этой команде.