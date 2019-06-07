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Сол Кэмпбелл: «Дзюба подошел бы „Кардиффу“ или „Хаддерсфилду“»

сегодня, 00:09

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл оценил шансы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы заиграть в Англии.

Ранее Дзюба неоднократно высказывал мысли о желании попробовать свои силы в АПЛ.

Конечно, я помню Дзюбу по чемпионату мира. Сколько ему лет? 30? Отлично! Это большой и мощный таргетмен. В Англии ему пригодятся эти качества. Дзюба проделал отличную работу в матчах за сборную.

Думаю, Дзюба по игровой схеме идеально подошел бы „Кардиффу“ или „Хаддерсфилду“. Но, к сожалению, обе команды вылетели из Премьер-Лиги. Кто еще? Пожалуй, „Эвертон“! В свое время там играл форвард Данкан Фергюсон, они с Дзюбой похожи. При должной поддержке Дзюба был бы очень эффективен в этой команде.

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Все комментарии
beefs
beefs
   116 / 816
сегодня в 00:55
Давай Дзюбиньо повышай свой уровень в Чемпионшипе...
Ruslik1982
Ruslik1982
   54 / 816
сегодня в 00:44
да если поступит предложение даже не из чемпионшипа, а какой-нибудь региональной английской лиги - Дзюба не задумываясь туда уйдет, чтобы детям рассказывать что играл в Англии
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 00:41
ну вот провал, придется остаться в родных пенатах, да Тема?
311
311
   29 / 816
сегодня в 00:30
Думаю, Дзюба по игровой схеме идеально подошел бы „Кардиффу“ или „Хаддерсфилду“.
Кто там еще вылетел? Пожалуй, "Фулхэму". В свое время там играл форвард Павел Погребняк, они с Дзюбой похожи.
kotmyshka
kotmyshka
   77 / 816
сегодня в 00:26
Эвертон?!..
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