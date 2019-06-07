Сол Кэмпбелл: «Дзюба подошел бы „Кардиффу“ или „Хаддерсфилду“»

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл оценил шансы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы заиграть в Англии.
Ранее Дзюба неоднократно высказывал мысли о желании попробовать свои силы в АПЛ.
Конечно, я помню Дзюбу по чемпионату мира. Сколько ему лет? 30? Отлично! Это большой и мощный таргетмен. В Англии ему пригодятся эти качества. Дзюба проделал отличную работу в матчах за сборную.
Думаю, Дзюба по игровой схеме идеально подошел бы „Кардиффу“ или „Хаддерсфилду“. Но, к сожалению, обе команды вылетели из Премьер-Лиги. Кто еще? Пожалуй, „Эвертон“! В свое время там играл форвард Данкан Фергюсон, они с Дзюбой похожи. При должной поддержке Дзюба был бы очень эффективен в этой команде.
Кто там еще вылетел? Пожалуй, "Фулхэму". В свое время там играл форвард Павел Погребняк, они с Дзюбой похожи.
Кто там еще вылетел? Пожалуй, "Фулхэму". В свое время там играл форвард Павел Погребняк, они с Дзюбой похожи.