Саутгейт: «Мы пропустили слишком детские голы»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в полуфинальном матче Лиги Наций.

Я считаю, что мы должны играть лучше. Последний гол был следствием усталости. Незадолго до него у Росса [Баркли] была судорога, а когда у тебя накапливается усталость, случаются ошибки. Так что я не думаю, что мы должны прекращать делать то, что делаем.

Дело не только в двух пропущенных мячах. Мы допускали ошибки и предоставляли сопернику возможности, за что должны были быть наказаны ещё раньше. Голландцы были очень хороши в прессинге и действовали очень интенсивно, мы же не были столь остры у их ворот.

Думаю, мы многому научились в матче с высококлассной командой, которая доставила нам проблемы, с которыми мы ранее не встречались. Очевидно то, что мы пропустили слишком детские голы. Такие мячи нельзя пропускать, на каком уровне бы вы не выступали. Однако и у нас была парочка по-настоящему хороших моментов.