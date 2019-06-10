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Карамбё: «Весь мир увидел, что Россия способна достойно организовать ЧМ»

сегодня, 18:05

Бывший игрок сборной Франции Кристиан Карамбё похвалил Россию за проведение чемпионата мира в прошлом году.

Считаю, турнир вышел успешным. Бесспорно, мы знали о существовании напряжённости, но ожидания были очень высокими. Весь мир увидел, что Россия способна достойно организовать первенство планеты. Власти знали, как порадовать жителей своей страны и приехавших на турнир иностранцев.

Я присутствовал на полуфинальной встрече между сборными Франции и Бельгии. И именно здесь, в Санкт-Петербурге, где нас окружает прекрасная архитектура и шикарные виды на Неву, подопечные Дидье Дешама победили. А после получили шанс выиграть мундиаль в Москве.

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kastites
kastites
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сегодня в 18:09
А сколько миллиардов было вложено.
Всё за счёт простого народа,который за чертой бедности
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