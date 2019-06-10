Болельщики высмеяли Роналду

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Некоторые болельщики в Сети посмеялись над нападающим сборной Португалии , который, как показалось фанатам, выглядел расстроенным из-за признания лучшим футболистом Лиги Наций.

Накануне Португалия выиграла турнир, а лучшим игроком был назван именно Силва, несмотря на хет-трик Роналду в полуфинале.

Болельщикам показалось, что Криштиану довольно холодно встретил новость о признании Силвы лучшим.

«Смотрите, как счастлив был „лидер“, когда Силву объявили», — написал один фанат.

«Слезы на глазах, хахаха», — добавил другой.

«Он уже этого даже не скрывает», — заключил третий болельщик.