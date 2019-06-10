Болельщики высмеяли Роналду

Некоторые болельщики в Сети посмеялись над нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду, который, как показалось фанатам, выглядел расстроенным из-за признания Бернарду Силвы лучшим футболистом Лиги Наций.
Накануне Португалия выиграла турнир, а лучшим игроком был назван именно Силва, несмотря на хет-трик Роналду в полуфинале.
Болельщикам показалось, что Криштиану довольно холодно встретил новость о признании Силвы лучшим.
«Смотрите, как счастлив был „лидер“, когда Силву объявили», — написал один фанат.
«Слезы на глазах, хахаха», — добавил другой.
«Он уже этого даже не скрывает», — заключил третий болельщик.
В Реале напарник забил гол - роналду не доволен ,что ему не накатили в пустые .
А после фразы в раздевалке " Вы все дно , а я звезда " , тут и удивляться не надо
В Реале напарник забил гол - роналду не доволен ,что ему не накатили в пустые .
А после фразы в раздевалке " Вы все дно , а я звезда " , тут и удивляться не надо
Рон же очередной раз затащил потугезов в финал,и выйграл его.
Кому то сопли,а кому то кубок. Лол.
Рон же очередной раз затащил потугезов в финал,и выйграл его.
Кому то сопли,а кому то кубок. Лол.
Все кто стремиться быть действительно лучшими(а не одними из) чувствуют сожаление в таких ситуациях.
А люди кстати не правильно понимают такие реакции: настоящие профы в такой ситуации упрекают не того кто выиграл награду(как кажется со стороны), а самих себя за то что позволили себе выступить слабее. Видел такое несколько раз, но конечно не на таком высоком уровне. И партнёры по команде кстати никогда на такое не обижаются, они понимают что и у них была бы такая же реакция.
Все кто стремиться быть действительно лучшими(а не одними из) чувствуют сожаление в таких ситуациях.
А люди кстати не правильно понимают такие реакции: настоящие профы в такой ситуации упрекают не того кто выиграл награду(как кажется со стороны), а самих себя за то что позволили себе выступить слабее. Видел такое несколько раз, но конечно не на таком высоком уровне. И партнёры по команде кстати никогда на такое не обижаются, они понимают что и у них была бы такая же реакция.