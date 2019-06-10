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Болельщики высмеяли Роналду

сегодня, 13:29
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 0Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Некоторые болельщики в Сети посмеялись над нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду, который, как показалось фанатам, выглядел расстроенным из-за признания Бернарду Силвы лучшим футболистом Лиги Наций.

Накануне Португалия выиграла турнир, а лучшим игроком был назван именно Силва, несмотря на хет-трик Роналду в полуфинале.

Болельщикам показалось, что Криштиану довольно холодно встретил новость о признании Силвы лучшим.

«Смотрите, как счастлив был „лидер“, когда Силву объявили», — написал один фанат.

«Слезы на глазах, хахаха», — добавил другой.

«Он уже этого даже не скрывает», — заключил третий болельщик.

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Все комментарии
Медив
Медив ответил Bavaria_M
   63 / 748
сегодня в 19:11
Какой еще михаил ооо, медив разлоганись
У тебя паранойя. К тому же, был бы это я, с чего бы я х.сосил все клубы, включая Челси, но только не Барселону? Я бы с них начал
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Bavaria_N
   115 / 748
сегодня в 19:08
Что хочешь только не это
Vis.
Vis. ответил FERIS
   392 / 748
сегодня в 18:53
Однозначно это хейтеры и барсуки писали эту чушь.
У фанатов пенальтиста как ты уже голюны, вам везде мерещатся фанаты Барсы. Все знают что пеналду ЧСВшник и думает только об индивидуальных наградах, потом уже о "команде".
112910415
112910415
   84 / 748
сегодня в 18:36
так проходит (постепенно ) слава мирская
NGY
NGY
   7 / 748
сегодня в 17:05
Сейчас по всему миру, у персофанрв Месси, они же и хейтеры Роналду знатно полыхает, вот им все КАЖЕТСЯ....то что Роналду не "рад", то что титул олимпийского чемпиона по футболу, равен победе на ЧМ и т.д.😂
FERIS
FERIS
   102 / 748
сегодня в 16:23
Однозначно это хейтеры и барсуки писали эту чушь.
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Bavaria_M
   565 / 748
сегодня в 15:46
Нет .меняй ник
а что поставить
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Bavaria_N
   115 / 748
сегодня в 15:42
Нет .меняй ник
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Bavaria_M
   565 / 748
сегодня в 15:37
Какой еще михаил ооо, медив разлоганись
медив. еврейское имя. я думал ты михаил бавария-м. я сделал бавария николай
Санчо Панса
Санчо Панса
   74 / 748
сегодня в 15:37
Он просто искренне был рад за своего напарника по сборной, вот и все! А растрогался Рон потому, что победил вместе со своей сборной на родной земле. Чего не удалось ему сделать в далеком 2004 году....
Bavaria_M
Bavaria_M
   115 / 748
сегодня в 15:28
Какой еще михаил ооо, медив разлоганись
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Bavaria_M
   565 / 748
сегодня в 15:25
Меняй ник
мне нравится мой ник. ты бавария михаил. я бавария николай. брат мы же за одно за великий клуб
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Bavaria_N
   115 / 748
сегодня в 15:15
Меняй ник
Bavaria_M
Bavaria_M
   115 / 748
сегодня в 15:14
Эм уже гнилые комменты завистников гнома портят? Куда катиться мир
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   85 / 748
сегодня в 15:01
Феноменальные игра и статистика Криша, как всегда идут рука об руку с его аномальными высокомерием и заносчивостью.
Морозовский
Морозовский
   1 / 748
сегодня в 15:00
Этот конфуз с Роналду не в первый раз - зато не прикидывается.
Шишанутый
Шишанутый
   11 / 748
сегодня в 14:49
Так это обиженые персофаны гнома коменты писали. Вон даже видно у него флаг аргентины под ником стоит. Че на таких обращать внеманее!!
3ton
3ton
   268 / 748
сегодня в 14:45
А что удивляться .
В Реале напарник забил гол - роналду не доволен ,что ему не накатили в пустые .
А после фразы в раздевалке " Вы все дно , а я звезда " , тут и удивляться не надо
311
311
   35 / 748
сегодня в 14:40
Это Месси писал все коменты!)
Bavaria_N
Bavaria_N
   565 / 748
сегодня в 14:40
пеналду хотел забить пеналти
No problem
No problem
   60 / 748
сегодня в 14:28
В угоду своей ущербности,хейтеры видят то че хотят видеть.
Рон же очередной раз затащил потугезов в финал,и выйграл его.
Кому то сопли,а кому то кубок. Лол.
mangoх12
mangoх12 ответил kolpankolpan
   72 / 748
сегодня в 14:25
Почему не удивляюсь что приводят ссылки с комментариями а-ха-хи у-ху-хи? ЧТО ДОЛЖНО УДИВЛЯТЬ СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА БЫТЬ ЛУЧШИМ?
не путай понятия "лучший" и "эгоцентричный" . Лучший - это Мессии и ему не надо к этом стремиться, а этот обыкновенная самовлюблённая плакса
Wolf77785
Wolf77785
   433 / 748
сегодня в 14:25
любому понятное,, что это мерзкое животное, которое играет ради статы
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 748
сегодня в 14:24
Силва? смешно ,толку то от его беготни?
Valeleo
Valeleo
   30 / 748
сегодня в 14:20
Играл не хуже, естественная реакция.
AMaaa_777
AMaaa_777 ответил la_masia
   592 / 748
сегодня в 14:19
А, разве плохо играл? Или я не ту игру пересмотрел😂😂
Left Boy
Left Boy
   130 / 748
сегодня в 14:11
Ща гномоглоры начнут раскручивать эту тему, параллельно че-то додумывая и придумывая. Помню, как они однажды на полном серьёзе рассказывали, что Рон требовал зафиксировать офсайд, чтобы гол его партнёра не засчитали. Это такой тупизм, я не понимаю как такую чушь можно нести, ору
Artuom
Artuom
   91 / 748
сегодня в 14:11
Настоящая реакция в мире конкуренции. Это лучше чем слащаво улыбаться и показывать радость, а в середине кипеть от гнева.

Все кто стремиться быть действительно лучшими(а не одними из) чувствуют сожаление в таких ситуациях.

А люди кстати не правильно понимают такие реакции: настоящие профы в такой ситуации упрекают не того кто выиграл награду(как кажется со стороны), а самих себя за то что позволили себе выступить слабее. Видел такое несколько раз, но конечно не на таком высоком уровне. И партнёры по команде кстати никогда на такое не обижаются, они понимают что и у них была бы такая же реакция.
barcamilan
barcamilan
   274 / 748
сегодня в 13:59
ну кристинка не рада даже своему другу
Ruslik1982
Ruslik1982
   49 / 748
сегодня в 13:52
ему уже ничего никому не нужно доказывать. он провел блистательную футбольную карьеру. так совпало что в одно и то же время было 2 звезды, Месси и он, может быть это и к лучшему, у каждого было с кем соревноваться.
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