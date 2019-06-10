Бабел: «Был бы очень рад за ван Дейка, если бы он выиграл „Золотой мяч“»

Нападающий сборной Нидерландов считает, что защитник «Ливерпуля» может выиграть «Золотой мяч» по итогам года.

Последним защитником, которому удалось выиграть «Золотой мяч», был Каннаваро в 2006 году. Так что это не невозможно.

Думаю, ван Дейк заслужил по крайней мере попадание в шорт-лист претендентов на награду.

Посмотрим, выиграет он или нет. Но я был бы очень рад, если бы это случилось.