Бабел: «Был бы очень рад за ван Дейка, если бы он выиграл „Золотой мяч“»

Нападающий сборной Нидерландов Райан Бабел считает, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может выиграть «Золотой мяч» по итогам года.
Последним защитником, которому удалось выиграть «Золотой мяч», был Каннаваро в 2006 году. Так что это не невозможно.
Думаю, ван Дейк заслужил по крайней мере попадание в шорт-лист претендентов на награду.
Посмотрим, выиграет он или нет. Но я был бы очень рад, если бы это случилось.
Сам ван Дейк заявил, что награду следует отдать Лионелю Месси.
Я не фанат ни Ливерпуля ни Ван Дейка, но если уж за ЭТО защитник не получает ЗМ, то я уж и не знаю за что давать...
Опять таки могу представить и что дадут Месси (особенно если выиграют КА) + может кто-то по-осени выстрелит... Так что поглядимс...
P. S. А то что Хави, Иньесте, Снейдеру, Рибери не дали - так тут вопросы к тем кто выдавал, а не к заслуженности... Ну и про Де Лигта - он пока частенько заигрывается (как вчера) и ему ещё нужно нормально прибавлять...
Я не фанат ни Ливерпуля ни Ван Дейка, но если уж за ЭТО защитник не получает ЗМ, то я уж и не знаю за что давать...
Опять таки могу представить и что дадут Месси (особенно если выиграют КА) + может кто-то по-осени выстрелит... Так что поглядимс...
P. S. А то что Хави, Иньесте, Снейдеру, Рибери не дали - так тут вопросы к тем кто выдавал, а не к заслуженности... Ну и про Де Лигта - он пока частенько заигрывается (как вчера) и ему ещё нужно нормально прибавлять...
Ван Дейк, честно говоря не совсем честно будет, если получит мяч он. В свое время Каннаваро получил за феноменальную игру в обороне. Я бы не сказал что Ван Дейк намного сильнее Де Лигта.
Из остальных, выделяется Салах.
Думаю тройка претендентов будет Месси, Салах, Ван Дейк. От дадут Месси.
Ван Дейк, честно говоря не совсем честно будет, если получит мяч он. В свое время Каннаваро получил за феноменальную игру в обороне. Я бы не сказал что Ван Дейк намного сильнее Де Лигта.
Из остальных, выделяется Салах.
Думаю тройка претендентов будет Месси, Салах, Ван Дейк. От дадут Месси.
По-твоему вопросу, понимаю, что мой ответ никому не понравится. Но, честно, НИКТО.
Ответь и ты честно, если сможешь. Кто? твоё мнение.
По-твоему вопросу, понимаю, что мой ответ никому не понравится. Но, честно, НИКТО.
Ответь и ты честно, если сможешь. Кто? твоё мнение.
Попадание в шорт-лист заслужил, но выиграть Золотой мяч, очень сомнительно, как и Месси.
Попадание в шорт-лист заслужил, но выиграть Золотой мяч, очень сомнительно, как и Месси.