ГлавнаяНовости

Бабел: «Был бы очень рад за ван Дейка, если бы он выиграл „Золотой мяч“»

сегодня, 14:51

Нападающий сборной Нидерландов Райан Бабел считает, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может выиграть «Золотой мяч» по итогам года.

Последним защитником, которому удалось выиграть «Золотой мяч», был Каннаваро в 2006 году. Так что это не невозможно.

Думаю, ван Дейк заслужил по крайней мере попадание в шорт-лист претендентов на награду.

Посмотрим, выиграет он или нет. Но я был бы очень рад, если бы это случилось.

Сам ван Дейк заявил, что награду следует отдать Лионелю Месси

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Реал» может отказаться от покупки Менди
Сегодня, 19:13 Комментарии0
Карамбё: «Канте - лучший опорный полузащитник в мире»
Сегодня, 18:55 Комментарии2
Джака не планирует покидать «Арсенал» этим летом
Сегодня, 18:39 Комментарии4
Маттеус: «У „Баварии“ есть деньги на Сане, всё зависит от „Манчестер Сити“»
Сегодня, 18:33 Комментарии5
Ван де Бек: «Не исключаю, что могу покинуть „Аякс“ этим летом»»
Сегодня, 18:22 Комментарии4
Карамбё: «„Реал“ сможет вернуться на прежний уровень»
Сегодня, 18:21 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlifen
shlifen
   87 / 748
сегодня в 18:38
Не очень понимаю большую часть комментариев о том что "Ван Дейк не заслужил" - получит или нет вопрос другой... Ван Дейк получил "Лучшего игрока сезона АПЛ", ни разу не был обыгран 1 в 1 уже полтора сезона, собирает за сезон 13 очков по гол+пас; да он не выигрывает чемпионство - НО его команда набирает 97 очков за сезон и пропускает 22 мяча за сезон (Барса в сезон с нулячим Реалом и полумертвым Атлетико - 87 очков и 36 проп.; Бавария - 78 очков и 32 проп. за меньше туров; Юве - 90 и 30), в любом другом чемпе это было бы чемпионство. Он также один из лидеров в мире по борьбе в воздухе + ключевой игрок победителя ЛЧ

Я не фанат ни Ливерпуля ни Ван Дейка, но если уж за ЭТО защитник не получает ЗМ, то я уж и не знаю за что давать...
Опять таки могу представить и что дадут Месси (особенно если выиграют КА) + может кто-то по-осени выстрелит... Так что поглядимс...

P. S. А то что Хави, Иньесте, Снейдеру, Рибери не дали - так тут вопросы к тем кто выдавал, а не к заслуженности... Ну и про Де Лигта - он пока частенько заигрывается (как вчера) и ему ещё нужно нормально прибавлять...
АС35
АС35 ответил la_masia
   54 / 748
сегодня в 18:03
Я наверное предвзято скажу, но до полуфинала ЛЧ я бы отдал мяч Месси. Он играет ярко, конечно выделяется, вклад в игру команды и сборной, кто бы что не говорил громадный. Но безтрофеица. Кубок проиграли, ЛЧ проиграли. Ван Дейк, честно говоря не совсем честно будет, если получит мяч он. В свое время Каннаваро получил за феноменальную игру в обороне. Я бы не сказал что Ван Дейк намного сильнее Де Лигта. Из остальных, выделяется Салах. Думаю тройка претендентов будет Месси, Салах, Ван Дейк. От дадут Месси.
Прочитал, остался при своём мнении, НИКТО. Но понятно, что кому-то вручат, в общем, Золотой мяч потерял свою ценность, в этом сезоне он точно будет не Золотой, никто его не заслуживает.
авито
авито
   456 / 748
сегодня в 17:24
За какие такие заслуги ему золотой мяч! Хави в 2008ом был лучшим и победил на ЕВРО. Иньеста был лучшим два года спустя на ЧМ. Даже при таких заслугах они не выиграли ЗМ. Если Месси продолжит громить команды по осени в ЛЧ, то ЗМ будет его.
la_masia
la_masia ответил АС35
   53 / 748
сегодня в 17:17
Я наверное предвзято скажу, но до полуфинала ЛЧ я бы отдал мяч Месси. Он играет ярко, конечно выделяется, вклад в игру команды и сборной, кто бы что не говорил громадный. Но безтрофеица. Кубок проиграли, ЛЧ проиграли.
Ван Дейк, честно говоря не совсем честно будет, если получит мяч он. В свое время Каннаваро получил за феноменальную игру в обороне. Я бы не сказал что Ван Дейк намного сильнее Де Лигта.
Из остальных, выделяется Салах.
Думаю тройка претендентов будет Месси, Салах, Ван Дейк. От дадут Месси.
Bavaria_N
Bavaria_N
   565 / 748
сегодня в 16:42
опять пиарят этого Ливерпульльского дуба
АС35
АС35 ответил la_masia
   54 / 748
сегодня в 16:39
Честно
Должен быть определённый процент голосов, к примеру, 51%, если этот процент не набрал никто, никто не смог преодолеть этот условный порог в 51%, Золотой мяч никому не вручается. Если это действительно Золотой мяч.

По-твоему вопросу, понимаю, что мой ответ никому не понравится. Но, честно, НИКТО.

Ответь и ты честно, если сможешь. Кто? твоё мнение.
la_masia
la_masia ответил АС35
   53 / 748
сегодня в 16:29
Честно
АС35
АС35 ответил la_masia
   54 / 748
сегодня в 16:28
А кто заслужил? Кто выделяется на фоне остальных?
Честно?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   85 / 748
сегодня в 16:17
УЕФА в принципе задолжал голландцам пару-тройку тройку ЗМ.
la_masia
la_masia ответил АС35
   53 / 748
сегодня в 16:15
А кто заслужил? Кто выделяется на фоне остальных?
АС35
АС35
   54 / 748
сегодня в 15:36
Думаю, ван Дейк заслужил по крайней мере попадание в шорт-лист претендентов на награду.

Попадание в шорт-лист заслужил, но выиграть Золотой мяч, очень сомнительно, как и Месси.
Bavaria_M
Bavaria_M
   115 / 748
сегодня в 15:12
Ему до канноваро как раком до китая,и он не заслужил, и если ему дадут, то можно совсем забить на эту бесполезную награду, что сделали мусором, давая недостоиным
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100