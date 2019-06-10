Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.
Я выиграл три турнира, был в порядке, как и всегда. За всю свою карьеру у меня не было периода, когда я бы играл плохо, и этот сезон ничем не отличается. За 16 лет карьеры цифры говорят сами за себя. Что я еще могу сделать?
Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Не знаю. Я оставляю вам право оценить мою работу. Сам себя я оценивать не собираюсь.
Но и Месси получит зм только в том случае если выиграет кубок Америки,он лучший бомбардир везде и всё такое но
он должен был выиграть лч потому что чемпионата
мало,тот же Мбаппе так же выиграл чемпионат и стал лучшим бомбардиром!
Пока что главный претендент ван Дейк,у него ещё есть шанс выиграть 3 турнира в этом году!
Но и Месси получит зм только в том случае если выиграет кубок Америки,он лучший бомбардир везде и всё такое но
он должен был выиграть лч потому что чемпионата
мало,тот же Мбаппе так же выиграл чемпионат и стал лучшим бомбардиром!
Пока что главный претендент ван Дейк,у него ещё есть шанс выиграть 3 турнира в этом году!
Пшывый турнир состоящий из 2 матчей и чемпионат Италии который и без него был бы выигран как это было 7 лет подряд.
Ни звание лучшего бомбардира хоть в чем то, ни звание лучшего ассистента хоть в одном чемпионате, за душой абсолютно ничего.
Пшывый турнир состоящий из 2 матчей и чемпионат Италии который и без него был бы выигран как это было 7 лет подряд.
Ни звание лучшего бомбардира хоть в чем то, ни звание лучшего ассистента хоть в одном чемпионате, за душой абсолютно ничего.
Ну а этот кубок лиги наций вообще не стоит принимать в счет. Какой то выставочный турнир)
По лч согласен, там он был стабилен.
Ну а этот кубок лиги наций вообще не стоит принимать в счет. Какой то выставочный турнир)
По лч согласен, там он был стабилен.
Согласен с тем, что игрок Ливерпуля должен получить.
Ван Дейк или Мане.
Согласен с тем, что игрок Ливерпуля должен получить.
Ван Дейк или Мане.
Сенегалец был стабилен весь сезон, странно, что болельщики красных этого не замечают
Сенегалец был стабилен весь сезон, странно, что болельщики красных этого не замечают
Понятно же, что он не был лучшим в этом сезоне, так зачем нести эту чушь, мол я выиграл 3 турнира, я никогда не играл плохо и т.д.
Понятно же, что он не был лучшим в этом сезоне, так зачем нести эту чушь, мол я выиграл 3 турнира, я никогда не играл плохо и т.д.