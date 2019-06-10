Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.

Я выиграл три турнира, был в порядке, как и всегда. За всю свою карьеру у меня не было периода, когда я бы играл плохо, и этот сезон ничем не отличается. За 16 лет карьеры цифры говорят сами за себя. Что я еще могу сделать?

Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Не знаю. Я оставляю вам право оценить мою работу. Сам себя я оценивать не собираюсь.