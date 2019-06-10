ГлавнаяНовости

Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»

сегодня, 10:42

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.

Я выиграл три турнира, был в порядке, как и всегда. За всю свою карьеру у меня не было периода, когда я бы играл плохо, и этот сезон ничем не отличается. За 16 лет карьеры цифры говорят сами за себя. Что я еще могу сделать?

Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Не знаю. Я оставляю вам право оценить мою работу. Сам себя я оценивать не собираюсь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Болельщики высмеяли Роналду
Сегодня, 13:29 ВидеоКомментарии3
Дзамбротта: «Италия на пути возвращения в когорту элитных сборных»
Сегодня, 10:36 Комментарии2
Де Лигт: «Роналду спросил у меня, перехожу ли я в „Ювентус“»
Сегодня, 09:04 Комментарии6
Роналду: «Буду играть за сборную еще много-много лет»
Сегодня, 08:40 Комментарии34
Саутгейт: «Немного разочарованы, поскольку хотели выиграть Лигу Наций»
Вчера, 21:58 Комментарии7
Умтити: «Остаюсь в „Барселоне“»
Вчера, 20:38 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 13:39
Вспомним 2013 год и его слезы и ответ получишь) когда подвинули Рибери и отдали этому нарциссу, который грозил бойкотировать церемонии УЕФА.
Agamaga
Agamaga ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 13:35
Зато пиарит себя лучше всех, и на обочине с детьми фоткается. Не это ли повод давать ЗМ?
eleven LC
eleven LC ответил BARCELONA-BEST
   93 / 747
сегодня в 13:25
Я полностью согласен с тем что Роналду не заслужил в этом сезоне зм,тот же Бернарду Силва выиграл 5 турниров в этом сезоне и про него вобще молчат!
Но и Месси получит зм только в том случае если выиграет кубок Америки,он лучший бомбардир везде и всё такое но
он должен был выиграть лч потому что чемпионата
мало,тот же Мбаппе так же выиграл чемпионат и стал лучшим бомбардиром!
Пока что главный претендент ван Дейк,у него ещё есть шанс выиграть 3 турнира в этом году!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   164 / 747
сегодня в 12:43
И правильно сделал. Стыдно должно быть даже от этом разговаривать не чтобы оценить вероятность этой фантазии.
Пшывый турнир состоящий из 2 матчей и чемпионат Италии который и без него был бы выигран как это было 7 лет подряд.
Ни звание лучшего бомбардира хоть в чем то, ни звание лучшего ассистента хоть в одном чемпионате, за душой абсолютно ничего.
la_masia
la_masia
   64 / 747
сегодня в 11:55
Лицемер)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Travios
   231 / 747
сегодня в 11:55
Я же сказал, Ван Дейк крут, спору нет.
Ну а этот кубок лиги наций вообще не стоит принимать в счет. Какой то выставочный турнир)
По лч согласен, там он был стабилен.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил allemz
   231 / 747
сегодня в 11:53
Я и не говорю про Месси)
Согласен с тем, что игрок Ливерпуля должен получить.
Ван Дейк или Мане.
beefs
beefs
   112 / 747
сегодня в 11:53
Всем почему то больше нравится Месси...
EAGuar As
EAGuar As
   185 / 747
сегодня в 11:45
Всяко бывает .
Travios
Travios ответил Летучий-Голландец.
   494 / 747
сегодня в 11:40
Ван Дейк конечно крут, но и Мане как минимум был не хуже. Сенегалец был стабилен весь сезон, странно, что болельщики красных этого не замечают
Мане отличный футболист, но нападающего определяет количество забитых голов, упущенные шансы никто не считает. У защитника главное надежность, и каждая ошибка может быть фатальна, особенно в плей офф ЛЧ. Ван Дейк был лидером на поле, весь сезон отыграл очень надежно и стабильно, и не забываем про финал Лиги наций, где он капитанил все матчи. Защитники не получали ЗМ со времен Фабио Каннаваро (2006), я думаю настал тот момент, когда пора дать.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Travios
   231 / 747
сегодня в 11:23
Ван Дейк конечно крут, но и Мане как минимум был не хуже.
Сенегалец был стабилен весь сезон, странно, что болельщики красных этого не замечают
Travios
Travios
   494 / 747
сегодня в 11:17
ЗМ должен получить Ван Дейк. как хотите
allemz
allemz ответил Летучий-Голландец.
   56 / 747
сегодня в 11:14
А за что ему давать зм именно в этом году?) За победу в чемпионате Италии? Понятно же, что он не был лучшим в этом сезоне, так зачем нести эту чушь, мол я выиграл 3 турнира, я никогда не играл плохо и т.д.
Месси, конечно, в индивидуальном плане сильнее провел сезон, но он тоже не заслуживает ЗМ в этом году, ввиду фиаско в ЛЧ на Энфилде. Надеемся, что ван Дейк получит ЗМ. Согласен?
Alex12357
Alex12357
   221 / 747
сегодня в 11:13
Вот ответьте на один вопрос -ВАМ ВСЕМ НУЖЕН ФУТБОЛ ?-или кто купит ЗМ?????Во что превращается мир ,просто уму не постижимо!
112910415
112910415
   86 / 747
сегодня в 11:11
нынче выручит только чудо
ilyafrom
ilyafrom
   340 / 747
сегодня в 11:10
Бернарду Силва выиграл Лигу наций, АПЛ, КА, Кубок английской лиги. Роналду в его тени
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   231 / 747
сегодня в 10:58
А за что ему давать зм именно в этом году?) За победу в чемпионате Италии?
Понятно же, что он не был лучшим в этом сезоне, так зачем нести эту чушь, мол я выиграл 3 турнира, я никогда не играл плохо и т.д.
drug01
drug01
   92 / 747
сегодня в 10:47
Скромно поступил!
Gelious
Gelious
   50 / 747
сегодня в 10:43
Считаю, без дубля Никарагуа нельзя ему давать Мяч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100