Бен-Йеддер: «Я хочу играть в топ-клубе, пришла пора уйти из „Севильи“»

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер заявил, что хочет покинуть клуб.
Я мечтаю играть на самом высоком уровне, представлять топ-клуб и выступать рядом с лучшими игроками мира. Хочу проверить, как далеко я могу зайти, и сейчас настало подходящее время, чтобы уйти.
Я в любом случае буду с уважением относиться к «Севилье», какое бы решение ни приняли в клубе. После матчей сборных я сделаю выводы, в «Севилье» тоже что-то должны решить.
28-летний француз в прошлом сезоне забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах Примеры.
Внимание вопрос к "свинятам": КЕМ(или ЧЕМ), В ТАКОМ СЛУЧАЕ, СЧИТАЕТСЯ "СПАРТАК" В ЕВРОПЕ??
Внимание вопрос к "свинятам": КЕМ(или ЧЕМ), В ТАКОМ СЛУЧАЕ, СЧИТАЕТСЯ "СПАРТАК" В ЕВРОПЕ??
Ждём Бен Йеддера в Спартаке...
Ждём Бен Йеддера в Спартаке...