Бен-Йеддер: «Я хочу играть в топ-клубе, пришла пора уйти из „Севильи“»

Нападающий «Севильи» заявил, что хочет покинуть клуб.

Я мечтаю играть на самом высоком уровне, представлять топ-клуб и выступать рядом с лучшими игроками мира. Хочу проверить, как далеко я могу зайти, и сейчас настало подходящее время, чтобы уйти.

Я в любом случае буду с уважением относиться к «Севилье», какое бы решение ни приняли в клубе. После матчей сборных я сделаю выводы, в «Севилье» тоже что-то должны решить.