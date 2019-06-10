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Бен-Йеддер: «Я хочу играть в топ-клубе, пришла пора уйти из „Севильи“»

сегодня, 14:36

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер заявил, что хочет покинуть клуб.

Я мечтаю играть на самом высоком уровне, представлять топ-клуб и выступать рядом с лучшими игроками мира. Хочу проверить, как далеко я могу зайти, и сейчас настало подходящее время, чтобы уйти.

Я в любом случае буду с уважением относиться к «Севилье», какое бы решение ни приняли в клубе. После матчей сборных я сделаю выводы, в «Севилье» тоже что-то должны решить.

28-летний француз в прошлом сезоне забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах Примеры. 

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   515 / 748
сегодня в 19:08
В большом клубе думаю только если на лавку
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   693 / 748
сегодня в 17:13
Мне он чем то Суареза напоминает, но в идеале надо было на пике славы, год назад после дубля в ворота М.Ю. переходить в топ-клуб. Сейчас максимум в условный Арсенал или Тотэнхем возьмут, и то не под основу.. даже на ум ни один гранд не приходит, где бы в основу прошёл...
Завтра
Завтра
   34 / 748
сегодня в 16:54
Квинси из "Спартака" перешел в "Севилью" - и это шаг вперёд. Но нап "Севильи" Бен Йеддер не считает её топ-клубом.
Внимание вопрос к "свинятам": КЕМ(или ЧЕМ), В ТАКОМ СЛУЧАЕ, СЧИТАЕТСЯ "СПАРТАК" В ЕВРОПЕ??
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   77 / 748
сегодня в 15:16
Как только Свинси появился в Севилье, там играть никто не хочет.
Bavaria_M
Bavaria_M
   115 / 748
сегодня в 15:13
Слишком старый
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 748
сегодня в 14:49
Ему Квинси что то наговорил...
Ждём Бен Йеддера в Спартаке...
dimagas1
dimagas1
   81 / 748
сегодня в 14:40
Может стать и топ-нападающим.Вопрос в том кому он нужен?
Left Boy
Left Boy
   130 / 748
сегодня в 14:40
в ПСЖ уйдет
Bavaria_N
Bavaria_N
   565 / 748
сегодня в 14:38
в великой баварии не помешал бы
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