Моизе Кин: «Стараюсь наблюдать за всем, что делает Роналду»

Нападающий «Ювентуса» рассказал, что его всё устраивает в туринском клубе. Также он поведал об опыте игры и тренировок вместе с форвардом .

Я уверен, что на данный момент «Ювентус» - это лучший для меня вариант. Я здесь родился и почти всю жизнь ношу черно-белую футболку. Конечно, я не знаю, что будет в будущем, но точно могу сказать одно: я всегда буду отдавать на поле все силы. Главные амбиции клуба известны, это победа в Лиге чемпионов. В «Ювентусе» меня всегда учили бороться до самого конца, какие бы цели перед тобой ни стояли.

Роналду? Во время тренировок я стараюсь наблюдать за всем, что он делает. Тренировки с такими великими чемпионами имеют ряд преимуществ, которые нельзя недооценивать. Я не из тех, кто просит совета, я просто наблюдаю, делаю выводы, а потом стараюсь применить знания во время игры.