Волански: «Два игрока „Ливерпуля“ писали мне после финала Лиги чемпионов»

Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов, рассказала о реакции игроков «Ливерпуля» после ее забега.

Я не буду называть никаких имен, но пара игроков «Ливерпуля» после игры посылала мне кокетливые сообщения. Один прислал смайлики-сердечки, а другой написал: «Я видел тебя на поле».

Честно говоря, я даже не знала, кто это, пока не зашла в их профили. Я ничего им не ответила, потому что у меня есть молодой человек.