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Волански: «Два игрока „Ливерпуля“ писали мне после финала Лиги чемпионов»

сегодня, 15:41
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов, рассказала о реакции игроков «Ливерпуля» после ее забега.

Я не буду называть никаких имен, но пара игроков «Ливерпуля» после игры посылала мне кокетливые сообщения. Один прислал смайлики-сердечки, а другой написал: «Я видел тебя на поле».

Честно говоря, я даже не знала, кто это, пока не зашла в их профили. Я ничего им не ответила, потому что у меня есть молодой человек.

Сообщалось, что девушка оштрафована по итогам финала на 15 тысяч евро. 

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Все комментарии
spartach091
spartach091 ответил Ragnar_Lodbrok
   57 / 748
сегодня в 19:09
Тупо пиар, в нынешнее время ради хайпа на все готовы
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил dzvinka
   219 / 748
сегодня в 18:59
возможно он не против, возможно он даже за, это тебя с ним чем-то роднит, в принципе.
Как роднит? Если он за, значит он согласен, чтобы тысячи мужиков, в том числе футболисты, писали ей в инстаграме. Разве это нормально?
dzvinka
dzvinka ответил Ragnar_Lodbrok
   82 / 748
сегодня в 18:27
У нее есть молодой человек, а она показывает себя в полуголом виде МИЛЛИОНАМ человек
возможно он не против, возможно он даже за, это тебя с ним чем-то роднит, в принципе.
dzvinka
dzvinka
   82 / 748
сегодня в 18:25
верняк Морено и Миньеле спамили)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   219 / 748
сегодня в 17:56
У нее есть молодой человек, а она показывает себя в полуголом виде МИЛЛИОНАМ человек
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Bavaria_N
   295 / 748
сегодня в 17:37
как тут сказал мой брат по фанству ливерные по мальчикам. значит она врёт никто не писал. бландинка фейковые страницы не может отличить
Что-то тебя и твоего друга на геев потянуло, странно это.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   141 / 748
сегодня в 17:19
Небось Терри замаскировался под игрока Ливерпуля
Ozabot
Ozabot
   471 / 748
сегодня в 16:38
Пфф, лайкнули фото и написал «я видел вас на поле»...
И где тут признание в любви и приглашение на свидание?
Игроки уровня топ-клубов на такую корову вряд ли позарятся, когда есть модели.
Ее уровень — клуб из «Серии С» ))))
Bavaria_N
Bavaria_N
   565 / 748
сегодня в 16:11
как тут сказал мой брат по фанству ливерные по мальчикам. значит она врёт никто не писал. бландинка фейковые страницы не может отличить
Don trambon
Don trambon
   83 / 748
сегодня в 15:50
А что в ней такого то?)

А писал небось Арнольд:)
За адекватность
За адекватность
   88 / 748
сегодня в 15:50
"Я Вам пишу, чего же боле..." Новость дня. Однозначно в главные.
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