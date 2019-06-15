«Бока Хуниорс» выиграла у «Спартака» борьбу за МакАлистера

Полузащитник «Брайтона» , проведший сезон в «Архентинос Хуниорс» на правах аренды, сообщил, что принял решение о своем будущем.

20-летним игроком интересовался «Спартак», однако он решил выбрать «Бока Хуниорс».

Это была неделя, когда я должен был сделать выбор. Вчера я принял решение.

«Спартак» обратился раньше всех, они перезвонили снова, но решение уже было принято. И «Брайтон», и я решили, что лучше всего мне будет в «Боке». Я также пообщался со своими братьями и родителями. Мы все сошлись во мнении, что лучший вариант - это «Бока Хуниорс». Эту возможность нельзя было упустить.

Я сделал выбор сердцем и осуществил мечту играть в команде, за которую болею.