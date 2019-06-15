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«Бока Хуниорс» выиграла у «Спартака» борьбу за МакАлистера

сегодня, 00:04

Полузащитник «Брайтона» Алексис МакАлистер, проведший сезон в «Архентинос Хуниорс» на правах аренды, сообщил, что принял решение о своем будущем.

20-летним игроком интересовался «Спартак», однако он решил выбрать «Бока Хуниорс».

Это была неделя, когда я должен был сделать выбор. Вчера я принял решение.

«Спартак» обратился раньше всех, они перезвонили снова, но решение уже было принято. И «Брайтон», и я решили, что лучше всего мне будет в «Боке». Я также пообщался со своими братьями и родителями. Мы все сошлись во мнении, что лучший вариант - это «Бока Хуниорс». Эту возможность нельзя было упустить.

Я сделал выбор сердцем и осуществил мечту играть в команде, за которую болею.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   26 / 745
сегодня в 00:40
че там было выигрывать ? Открыл гугл увидел 0-7 , пиво в комнате трофеев, баню Глушакова и все понял))
Sergey Z
Sergey Z
   166 / 745
сегодня в 00:39
Спартак очередной раз послали на Бока Хуниорс!!
tolctoy
tolctoy
   147 / 745
сегодня в 00:32
Не захотел,и не надо.Спартак купит другого,гораздо лучше.
alexando1974
alexando1974
   339 / 745
сегодня в 00:17
молодец что непошёл загубил бы себя! второй роша ненужен)
parallels
parallels
   4 / 745
сегодня в 00:10
игрок спас себе карьеру! не перешёл к позорникам, не стал дезеувом! поздравляем!
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