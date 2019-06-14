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ЦСКА претендует на нападающего из чемпионата Бразилии

сегодня, 20:04

Согласно информации источника, нападающий «Васку да Гама» Маррони может продолжить карьеру в ЦСКА.

Впрочем, 20-летний футболист является не основным кандидатом на позицию форварда «армейцев». Сообщается, что бразильский клуб испытывает финансовые проблемы в связи с долгами, а потому готов продать Маррони за 400 тыс. евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии нападающий забил один гол в восьми матчах.

Зимой сообщалось, что в ЦСКА может перейти полузащитник «Васку да Гама» Робиньо.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   1 / 747
сегодня в 20:58
Леонорыч нарыл ещё одного свободного художника! Бакланы таких за 40 000 000 покупают.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 20:57
С такой результативностью за чемпионат забьет не больше 4-х. Зато цена.. Вчера были большие, но по 5 рублей. Сегодня маленькие, но по 3.
Jum13
Jum13 ответил Владимир_Спартак
   38 / 747
сегодня в 20:54
Ну вот это удел Гиннер. За три копейки и в школу не пойдем...)) 😂
Ну кому-то Педрав покупать, а кто-то может найти бриллиант пока не огранённый )))
Jum13
Jum13 ответил ziborock
   38 / 747
сегодня в 20:52
Давай, расскажи нам еще что нибудь!)https://www.youtube.com/watch?v=8-FJ2DjuqeM
Ага - расскажи ещё что-нибудь )))

Павел Амурский
Павел Амурский ответил Алексей .N
   33 / 747
сегодня в 20:48
А Федуновские по лесам жёлуди собирают и свеклу с колхозных полей тырят😁
Они маниоку собирают для прокорма отловленных зулусов.
ziborock
ziborock ответил Алексей .N
   14 / 747
сегодня в 20:44
А Федуновские по лесам жёлуди собирают и свеклу с колхозных полей тырят😁
Давай, расскажи нам еще что нибудь!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   79 / 747
сегодня в 20:39
Ну вот это удел Гиннер. За три копейки и в школу не пойдем...)) 😂
Zenit_84
Zenit_84
   100 / 747
сегодня в 20:33
Серьезные намерения
ermak6848
ermak6848
   123 / 747
сегодня в 20:33
нужны ЗАЩИТНИКИ - защита самая , слабая точка у фк ЦСКА
( мнение диванного Експерта )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   65 / 747
сегодня в 20:29
1 гол в 8-и матчах, это не нападающий, а мот быть он бегунок? Тогда ещё можно взять.
Алексей .N
Алексей .N ответил ziborock
   448 / 747
сегодня в 20:28
А Федуновские по лесам жёлуди собирают и свеклу с колхозных полей тырят😁
ziborock
ziborock
   14 / 747
сегодня в 20:16
Гинер снабдил своих агентов кокосами с бананами и отправил в Бразилию, типа отдыхать!
Гавроша
Гавроша
   52 / 747
сегодня в 20:15
Таких своих полно, зачем легионеры?
particular
particular
   21 / 747
сегодня в 20:10
Неубедительный претендент, который, как и другие, вряд ли, станет новым Вагнером..:))
cska plus
cska plus
   18 / 747
сегодня в 20:06
Чё то до хрена бразильцев приписывают нам, снова проделки федуновского шнобеля.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   53 / 747
сегодня в 20:06
Один гол в восьми матчах, это ближе к спартаку.
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