ЦСКА претендует на нападающего из чемпионата Бразилии

Согласно информации источника, нападающий «Васку да Гама» Маррони может продолжить карьеру в ЦСКА.
Впрочем, 20-летний футболист является не основным кандидатом на позицию форварда «армейцев». Сообщается, что бразильский клуб испытывает финансовые проблемы в связи с долгами, а потому готов продать Маррони за 400 тыс. евро.
В минувшем сезоне чемпионата Бразилии нападающий забил один гол в восьми матчах.
Зимой сообщалось, что в ЦСКА может перейти полузащитник «Васку да Гама» Робиньо.
https://www.youtube.com/watch?v=3Nt2oNPvDjA
( мнение диванного Експерта )
( мнение диванного Експерта )