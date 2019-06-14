ЦСКА претендует на нападающего из чемпионата Бразилии

сегодня, 20:04

Согласно информации источника, нападающий «Васку да Гама» Маррони может продолжить карьеру в ЦСКА .

Впрочем, 20-летний футболист является не основным кандидатом на позицию форварда «армейцев». Сообщается, что бразильский клуб испытывает финансовые проблемы в связи с долгами, а потому готов продать Маррони за 400 тыс. евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии нападающий забил один гол в восьми матчах.