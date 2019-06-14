Младший из клана МакАлистеров

сегодня, 17:00

«Соккер.ру» знакомит читателей с потенциальным новичком «Спартака» и его родственниками.

Пресса сватает в «Спартак» очередного новичка – полузащитника молодёжной сборной Аргентины и «Архентинос Хуниорс» Алексиса МакАлистера. Правда, правами на 20-летнего футболиста владеет английский «Брайтон», но сам Алексис выходит на поле под десятым номером в своём родном, можно сказать, семейном клубе.

МакАлистер. Фамилия какая-то не аргентинская. Мы привыкли, что большинство жителей Аргентины – потомки выходцев из Испании и Италии. А тут явное указание на шотландские корни. Так оно и есть. Предки потенциального спартаковца прибыли в Южную Америку из шотландского города Файф. Причём относительно недавно, в ХХ веке. В семье говорили на английском, дедушка с бабушкой вообще не овладели испанским. Да и внешне представители футбольной семьи МакАлистеров больше похожи на британцев, нежели на латиноамериканцев.

Ещё одна необходимая ремарка. Знаменитый полузащитник сборной Шотландии, «Лидса», «Ковентри» и «Ливерпуля» Гари МакАлистер приходится Алексису… никем. Они вряд ли знакомы вообще. Гари – настоящий шотландец, Алексис – аргентинец шотландского происхождения. Однако оба принадлежат к клану МакАлистеров и, вполне возможно, имеют общих предков. Так же, как все Фергюсоны мира – дальние родственники. Здесь примерно такая же очень удалённая степень родства.

Но у Алексиса есть немало куда более близких родственников. Тоже футболистов и, разумеется, МакАлистеров. Отец Карлос (Чарльз), он же Карлос Хавьер, был весьма известным игроком в 80-е и 90-е. Карлос играл левым защитником сначала в родном для всей семьи клубе «Архентинос Хуниорс», потом по дорожке, проторенной Диего Марадоной, проследовал в «Бока Хуниорс». Уже на излёте карьеры Карлос поиграл за «Расинг» и «Феррокарриль Оэсте». Привлекался в сборную страны, был кандидатом на поездку на чемпионат мира 1994 года. На родине предков - в Шотландии - Карлос так и не побывал, хотя надеется посетить Глазго, Эдинбург и родной городок Файф. Если будет время. Карлос и его старший брат Патрисио владеют футбольной школой близ Росарио, где готовят резерв для разных аргентинских клубов, в первую очередь для родного «Архентинос Хуниорс».

Карлос Патрисио МакАлистер, он же просто Патрисио или Патрик для своих, играл в нападении. Он сменил немало клубов. Помимо «Архентинос Хуниорс» он поиграл за «Бельграно» и «Эстудиантес», выступал за границей – в Мексике и Японии. Сейчас он работает в семейном тренировочном центре. Младший брат занимается тренировочным процессом, а Патрисио занимается трудоустройством выпускников и следит за их дальнейшей средой. И если «Спартак» действительно хочет приобрести Алексиса, то придётся иметь дела с дядей футболиста.

Переходим к младшему поколению клана, а именно к сыновьям Карлоса и племянникам Патрисио. А таковых аж трое. Старший из братьев 24-летний Фрэнсис – опорный полузащитник «Архентинос Хуниорс». Футболист ненадолго отлучался в не чужую для семьи «Боку», но там пробыл недолго. Вернулся в «Архентинос» и никуда не дёргается.

Средний брат, носитель англосаксонского имени Кевин пошёл по отцовским стопам и выбрал профессию крайнего защитника. Кевин довольно легко закрепился в основе «Архентинос». В прошлом году он перебрался в более именитую «Боку», где только борется за место под солнцем на поле. Но пока чаще сидит под тентом на скамейке. 21-летний Кевин считался более одарённым, чем Фрэнсис. В свое время он привлекался в аргентинскую молодёжку, но в серьёзных турнирах не играл. Здоровье подкачало.

И, наконец, самый младший, он же самый талантливый – Алексис. Если аргентинец носит на спине десятый номер, то про его позицию можно не спрашивать. Смотрите на цифры. Довольно быстрый и мастеровитый, с хорошим ударом. Довольно легко заиграл в основе «Архентинос». Прошлым летом был продан в «Брайтон» за восемь с половиной миллионов. Если честно, то в английском клубе стоит задуматься, а надо ли было так тратиться. За первые полгода МакАлистер ни разу не сыграл за «чаек». Трудности адаптации? Возможно. Хотя у Алексиса с его шотландскими корнями такой проблемы быть не должно.

Просидев в Брайтоне полгода из предусмотренных контрактом четырёх с половиной, МакАлистер отправился домой и играл со старшим братом за родной «Архентинос». Желания возвращаться в Англию у него не возникло. Зато появилась возможность воссоединится с Кевином в «Бока Хуниорс». Самый популярный клуб Аргентины уже вышел на «Брайтон», который готов продать оказавшегося бесполезным игрока «с наваром». Клубы начали переговоры, и тут, если верить аргентинской прессе, в игру вступил «Спартак». Форма и эмблема которого так похожи на экипировку и символику «Архентинос».

Честно говоря, непонятно, зачем «Спартаку» понадобился младший из клана, да ещё за такие деньги – 20 миллионов евро. Особенно в свете возможной покупки другого аргентинца Эсекьеля Понсе. Пока Алексис МакАлистер не оправдал восьми с половиной миллионов. Покупка Педро Роши выглядит куда более успешной сделкой. Поэтому, если «Спартак» и ведет спор с «Бокой», то лучший исход для «красно-белых» проиграть в этом состязании «ксенейсес».