«Спартак»: много шума – и ничего

сегодня, 14:30

«Сформируем новую команду», - говорили они. «Купим новичков до летних сборов», - обещали они. И что? И где? «Соккер.ру» - о сотрясании воздуха «Спартаком».

Может быть, «Спартак» уже обо всем и со всеми договорился, только нам ничего не рассказывает? Может быть, ждет, когда приступит к обязанностям новый глава медиа-службы, чтобы объявлениями о кадровых изменениях в команде занялся профессионал? Или новые руководители клуба переоценили себя, а когда попытались договориться с неугодными тренерскому штабу футболистами и вышли на трансферный рынок, оказалось, что все не так просто?

В любом случае, отсутствие позитивных новостей все больше нервирует болельщиков и вызывает вопросы у экспертов. Пока в «Спартаке» ничего не изменилось после долгожданного расставания с Наилем Измайловым, который считался источником всех неудач и серым кардиналом спартаковских несчастий. Клуб выбросил новость о старте продаж абонементов, цены на которые по сравнению с прошлым годом выросли, но торговля идет ожидаемо плохо. Люди хотят справедливости, надежды и позитива, а «Спартак» так и не приступил к формированию нового образа – на этом фронте без перемен.

Как без перемен и в команде. О чем говорить, если главными новостями трансферного лета для «Спартака» являются продление контрактов с Андреем Ещенко и Георгием Мелкадзе. К имени защитника не без оснований добавляют позывной «50% брака», а голы форварда за основу самые наивные болельщики безрезультатно ищут на «Ютубе». При этом все «отрезанные ломти» вроде Глушакова до сих пор никуда не делись, а новичков нет. Есть только слухи преимущественно об аргентинских игроках атакующих амплуа – ими и сыты.

«Исходящие»

Денис Глушаков. Расставание с Глушаковым – вроде бы вопрос решенный, но у Дениса хороший контракт до будущего лета, в другом клубе полузащитнику столько не заплатят. Конечно, бравый капитан не хочет терять деньги и уходить с пустыми руками, однако «Спартак» не готов выплачивать всю сумму по контракту единовременно (только в таком случае Глушаков готов мигом покинуть «красно-белых»). Похоже, игровой практикой полузащитник не слишком дорожит, так что готов даже на сезон в дубле, чтобы сохранить текущую зарплату, хотя у него есть варианты в РПЛ , конкретно – в ФК «Сочи».

Дмитрий Комбаров. Глушаков получает в «Спартаке» около 3 миллионов евро, Комбаров – 2.4 вместе с бонусами. Содержание двух бесполезных ветеранов вылетает в копеечку, так что с Дмитрием «Спартак» тоже с радостью расстанется, но и у него контракт до 2020 года. Возможно, и позиция такая же, как у Глушакова: платите – и уйду. Но в случае Дмитрия это не точно. Может быть, он не захочет быть обузой, последует примеру брата и отправится играть в какой-нибудь клуб РПЛ вроде «Крыльев Советов».

Софьян Ханни. Немного странно, что «Спартак» ищет центрального атакующего полузащитника, но при этом Софьяна Ханни в этой позиции Олег Кононов ни разу не использовал. Алжирец не устраивает тренера «Спартака», весной он очутился на скамейке, и клуб не хочет содержать такого высокооплачиваемого запасного (годовая зарплата – 2 миллиона евро). Интерес к Софьяну проявляет французский «Нант», в котором Ханни начинал профессиональную карьеру, вот только хитрые «канарейки» хотят получить футболиста «на халяву» - в бесплатную аренду, да еще оставить часть зарплаты на «Спартаке». Вряд ли «красно-белым» такое интересно, скорее всего, для Софьяна поищут вариант трудоустройства на Ближнем Востоке.

Зе Луиш. Африканский форвард – лучший бомбардир «Спартака» в прошедшем сезоне, на его есть спрос на трансферном рынке, а москвичи готовы расстаться с ценными активами (и вправду поверишь, что идет предпродажная подготовка клуба). Зе Луиша хотят приобрести «Порту» и «Галатасарай», с «драконами» Зе уже согласовал условия личного контракта, но клубы не могут договориться по отступным. Конечно, уход Зе Луиша станет потерей для команды, но такой трансфер читался.

Александр Ташаев. Получивший достаточно шансов в прошедшем сезоне и не проявивший себя Ташаев может вернуться в «Динамо», которое готово заплатить 2 миллиона евро за вингера. В «Спартаке», кажется, поставили крест на Александре, так что это не худший вариант и для клуба, и для футболиста.

«Входящие»

Якобы первым летним трансфером «Спартака» должен стать вратарь тульского «Арсенала» Левашов. Стоит 1 миллион евро, по ходу сезона потерял место в стартовом составе, но Олегу Кононову зачем-то понадобился. В случае прихода Михаила состоится прощание с одним из молодых вратарей – Селиховым или Максименко, возможно, только на правах аренды, но все же. А еще тут в «Спартак» сватали Гильерме, но это агентские игры, чтобы сделать «Локомотив» более сговорчивым на переговорах по новому контракту.

Кроме того, из Тулы может приехать Максим Беляев, об этом тоже было много новостей, но в последние дни – молчок. Скорее всего, заменит в составе Сальваторе Боккетти, которому попробуют найти новый клуб до конца лета. Не будет в «Спартаке» Квинси Промеса, этот слух изначально казался утиным кличем. Слухов уже накопилось немало, хотя по сравнению с прошлыми трансферными окнами даже вокруг «Спартака» как будто бы затишье.

Самая интересная новость появилась вчера: будто бы «красно-белые» готовы выложить 20 миллионов евро за 20-летнего аргентинского хавбека Алексиса МакАлистера. Правами на аргентинца владеет английский «Брайтон», а главный претендент на талантливого футболиста – «Бока Хуниорс», но клуб из Буэнос-Айреса предлагает аренду с дальнейшим выкупом. Впрочем, стоит напомнить, что трансферный рекорд «Спартака» - 13 миллионов евро (за Фернандо), а тут целых 20, да еще и за молодого южноамериканца, не адаптированного в Европе. Риск огромный.

Другого аргентинца москвичи хотят купить у «Ромы»: Эсекьель Понсе последний сезон провел на правах аренды в АЕКе и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции. Понсе может стать заменой Зе Луишу, его ценник в районе 8 миллионов евро. Примерно столько же попросят в «Гронингене» за японца Ритсу Доана. К парню, которого называют «новым Роббеном», ЦСКА проявлял интерес еще в прошлом году, да и сейчас армейцы якобы не прочь вмешаться.

В общем, шума вокруг «Спартака» много, а на выходе – ничего. Уже завтра футболисты основного состава должны пройти медицинское обследование, а 16 июня начинается первый летний сбор, но очертания команды на будущий сезон остаются туманными: «лишние» игроки по-прежнему на месте, а нужные не приобретены. Еще даже не стартовала подготовка к новому сезону, а «Спартак» уже, такое ощущение, отстает от нормального графика. У болельщиков нет доверия к клубу и руководству, поэтому логично, что на фоне новостного затишья многие уже готовятся к худшему.