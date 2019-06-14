«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро

сегодня, 21:31

Португальская пресса сообщает, что «Спартак» получил первый официальный запрос «Порту» по нападающему и отклонил его. Сумма предложения составила 8 млн евро.

Информацию о запросе подтвердил и директор по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг.

Мы можем сказать только, что «Спартак» получил предложение по Зе Луишу от представителя «Порту» и отказался. Сколько предложили? Мне не разрешено говорить об этом.

Отмечается, впрочем, что переговоры продолжатся на следующей неделе. По слухам, «Спартак» хочет получить за форварда 12 млн евро.