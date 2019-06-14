«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро

Португальская пресса сообщает, что «Спартак» получил первый официальный запрос «Порту» по нападающему Зе Луишу и отклонил его. Сумма предложения составила 8 млн евро.
Информацию о запросе подтвердил и директор по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг.
Мы можем сказать только, что «Спартак» получил предложение по Зе Луишу от представителя «Порту» и отказался. Сколько предложили? Мне не разрешено говорить об этом.
Отмечается, впрочем, что переговоры продолжатся на следующей неделе. По слухам, «Спартак» хочет получить за форварда 12 млн евро.
https://www.youtube.com/watch?v=XgSzo36xh14
Звонить по телефону ********** спросить Лёню.
Звонить по телефону ********** спросить Лёню.
Я Себастьян Федунище!
Торговец Черным Деревом!))))
Я Себастьян Федунище!
Торговец Черным Деревом!))))
Восемь! )) Порту за 8 тоже может съездить в Африку, даже несколько раз! ))))!
Восемь! )) Порту за 8 тоже может съездить в Африку, даже несколько раз! ))))!
Плюс 3 млн Спартак получит в случае если Зе Луиш забьёт за Порту хоть один гол за 3 года....
Плюс 3 млн Спартак получит в случае если Зе Луиш забьёт за Порту хоть один гол за 3 года....