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«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро

сегодня, 21:31

Португальская пресса сообщает, что «Спартак» получил первый официальный запрос «Порту» по нападающему Зе Луишу и отклонил его. Сумма предложения составила 8 млн евро.

Информацию о запросе подтвердил и директор по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг.

Мы можем сказать только, что «Спартак» получил предложение по Зе Луишу от представителя «Порту» и отказался. Сколько предложили? Мне не разрешено говорить об этом.

Отмечается, впрочем, что переговоры продолжатся на следующей неделе. По слухам, «Спартак» хочет получить за форварда 12 млн евро.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Nikola45
   5 / 748
сегодня в 22:28
я только спектакль могу вспомнить ,как продавали дитя Манчини за 50 в ПСЖ )) худший трансфер в европе после трансфера Головина
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 748
сегодня в 22:26
за 8 млн могут мне сделать предложение,но Зе стоит минимум 15
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 748
сегодня в 22:26
Неделю назад цифры были другие...
Faustello
Faustello ответил Nikola45
   157 / 748
сегодня в 22:17
Да хватит врать! Предлагали 3 )) Восемь! )) Порту за 8 тоже может съездить в Африку, даже несколько раз! ))))!
Друзья из Порту поздравляют дорогого Леонида и передают ему музыкальный привед!
Faustello
Faustello ответил Cimonn
   157 / 748
сегодня в 22:15
Похоже, продажа луишки затянется надолго.
Авито поможет ))
Faustello
Faustello ответил Nikola45
   157 / 748
сегодня в 22:12
Сразу вспоминаю фильм "Дети капитана Гранта" ))) Я Себастьян Федунище! Торговец Черным Деревом!))))
Продаётся элитный ковролин, цена договорная ))
Звонить по телефону ********** спросить Лёню.
parallels
parallels
   4 / 748
сегодня в 22:07
позор свиньям!
Nikola45
Nikola45 ответил cska plus
   113 / 748
сегодня в 22:05
Нихрена не получилось федуну объегорить португальцев, он вообще хитрить не умеет он специалист по грабежу.
Севилью же надул! )) Впарил гнилое дерево ))
Nikola45
Nikola45
   113 / 748
сегодня в 22:03
Сразу вспоминаю фильм "Дети капитана Гранта" )))
Я Себастьян Федунище!
Торговец Черным Деревом!))))
Cimonn
Cimonn
   60 / 748
сегодня в 22:02
Похоже, продажа луишки затянется надолго.
oFANATo
oFANATo
   265 / 748
сегодня в 22:01
Не продали за восемь, потом будут локти кусать.
cska plus
cska plus
   18 / 748
сегодня в 22:01
Нихрена не получилось федуну объегорить португальцев, он вообще хитрить не умеет он специалист по грабежу.
Nikola45
Nikola45
   113 / 748
сегодня в 22:01
Да хватит врать! Предлагали 3 ))
Восемь! )) Порту за 8 тоже может съездить в Африку, даже несколько раз! ))))!
Boxert
Boxert ответил Литейный 4
   80 / 748
сегодня в 21:53
Что то много запросили. А свиньи то ценник поначалу в 25 повесили на этого косореза. Гыгыгы
Просто свиньи просили как за качественный товар, а на самом деле это обыкновенная туфта.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 748
сегодня в 21:52
Что то много запросили. А свиньи то ценник поначалу в 25 повесили на этого косореза. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 748
сегодня в 21:52
Договорятся ...за 9 млн....
Плюс 3 млн Спартак получит в случае если Зе Луиш забьёт за Порту хоть один гол за 3 года....
tolctoy
tolctoy
   163 / 748
сегодня в 21:52
Это хорошо,будет гинерятникам и миллерятникам,подковы отрывать и перья выщипывать в новом сезоне.
Fleischjager
Fleischjager
   276 / 748
сегодня в 21:50
жааадный федунишко
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   22 / 748
сегодня в 21:49
Стыдно за свиней, даже бревно продать не могут.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   67 / 748
сегодня в 21:45
Мыльная опера продолжается! 😂
Jum13
Jum13
   36 / 748
сегодня в 21:39
Ахахаха! Ещё утром было 12 )))
Nafnafik
Nafnafik
   196 / 748
сегодня в 21:38
Лучше оставить это бревно в тарасятнике с позорной историей, хоть посмеемся еще сезон.
Бестрофейный
Бестрофейный
   283 / 748
сегодня в 21:33
Уже до 12 дошли, значит, продадут за три.
Denkuz
Denkuz
   148 / 748
сегодня в 21:32
Кто ж дрова африканские за столько купит?
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