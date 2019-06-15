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Божович: «Россия выдержит даже 20 команд в высшей лиге»

сегодня, 10:57

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что РПЛ стоит расширить до 18 команд.

Думаю, расширение - это правильно. Россия большая страна. Клубам нужно больше игр. Надо играть постоянно по два матча в неделю, чтобы команды, выступающие в Европе, привыкали к такому режиму. Это важно для укрепления позиций страны. Для футбола и заработка денег.

Поэтому, думаю, 18 команд — это нормально. Но надо, чтобы у клубов было стабильное финансирование. Россия может выдержать даже 20 команд в лиге. Но 18 — оптимально. Надо двигаться в направлении частного владения.

Примеры исчезнувших команд? Смотрите, в России прошел чемпионат мира. Вы видите, какие сейчас стадионы, как выглядит трансляция с них. Я помню «Металлург» и вижу «Самара Арену», помню старый аэропорт в Самаре и вижу, какой он сейчас. Футбол — большой бизнес. И он принес огромную пользу и стране, и городам, где были матчи.

Вы знаете, как думали о России до чемпионата мира. Никто не знал страну до турнира на самом деле. Люди, которые приехали, увидели, что медведи не гуляют по улицам. Поверьте, Самара 2008 года, когда я приезжал сюда с «Амкаром», и Самара в 2019 году — два разных города.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   165 / 740
сегодня в 11:59
Где проводили чемпионат мира тем и повезло.
Kerri
Kerri
   554 / 740
сегодня в 11:49
Будет лифт, только больше.
Shpundya .
Shpundya .
сегодня в 11:43
Убрать лимит и тогда я с ним согласен.
Garrincha58
Garrincha58
   141 / 740
сегодня в 11:36
Конечно Божовичу выгодно чтобы было больше команд тогда он без работы точно не останется
cska plus
cska plus
   13 / 740
сегодня в 11:32
Божович плохо изучил РПЛ.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 740
сегодня в 11:22
20 Божовичей может не выдержать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 740
сегодня в 11:22
Я в этом вопросе за Федуна....
Ни экономически ни по смотрибельности Лига не выиграет.....
А Божевичу счастье если будет 30 команд....
Увеличение вакансий для работы гарантирует стабильность....
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   18 / 740
сегодня в 11:20
Таких, как ростов с рубином, уже не выдержит, одни аферы и антифутбол.
No pupsiks
No pupsiks
   11 / 740
сегодня в 11:19
Ваня лучший [Best way]
Сегодня 11:11
Он намекает на денежный мешок Газпрома.

Да нет, на деньги бандитского общака гинера.
Морозовский
Морозовский
   1 / 740
сегодня в 11:12
Россия "зеню" выдерживает, а уж ещё добавить четыре команды (стоимость лазурных чулков, не более) - пустяки!
Ваня лучший
Ваня лучший
   94 / 740
сегодня в 11:11
Он намекает на денежный мешок Газпрома.
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
   117 / 740
сегодня в 11:06
Божовичу хорошо ,он сможет еще по двум командам пробежаться
С языка снял ))) Миодраг готовит для себя поле для деятельности )))
beefs
beefs
   65 / 740
сегодня в 11:05
Инфраструктуры нет, да и команд такого уровня мало....
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 740
сегодня в 11:03
Божовичу хорошо ,он сможет еще по двум командам пробежаться
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