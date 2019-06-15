Божович: «Россия выдержит даже 20 команд в высшей лиге»

Главный тренер «Крыльев Советов» считает, что РПЛ стоит расширить до 18 команд.

Думаю, расширение - это правильно. Россия большая страна. Клубам нужно больше игр. Надо играть постоянно по два матча в неделю, чтобы команды, выступающие в Европе, привыкали к такому режиму. Это важно для укрепления позиций страны. Для футбола и заработка денег.

Поэтому, думаю, 18 команд — это нормально. Но надо, чтобы у клубов было стабильное финансирование. Россия может выдержать даже 20 команд в лиге. Но 18 — оптимально. Надо двигаться в направлении частного владения.

Примеры исчезнувших команд? Смотрите, в России прошел чемпионат мира. Вы видите, какие сейчас стадионы, как выглядит трансляция с них. Я помню «Металлург» и вижу «Самара Арену», помню старый аэропорт в Самаре и вижу, какой он сейчас. Футбол — большой бизнес. И он принес огромную пользу и стране, и городам, где были матчи.

Вы знаете, как думали о России до чемпионата мира. Никто не знал страну до турнира на самом деле. Люди, которые приехали, увидели, что медведи не гуляют по улицам. Поверьте, Самара 2008 года, когда я приезжал сюда с «Амкаром», и Самара в 2019 году — два разных города.