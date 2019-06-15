Пеллегрини: «Форнальс - молодой и талантливый игрок»

Главный тренер «Вест Хэма» поделился мнением о новичке команды .

Пабло - молодой и талантливый игрок, который уже доказал свои способности на высшем уровне в Испании, и мы верим, что он привнесет в команду свое видение и сильный менталитет. Он оказал большое влияние на «Вильярреал», когда выступал там, и мы с нетерпением ждем его продолжения.

Этот трансфер означает, что у нас теперь есть очень хорошие варианты в полузащите. У нас теперь очень хороший баланс и сочетание стилей.