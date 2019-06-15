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Чеферин: «Финалы ЛЧ нужно проводить только на больших аренах»

сегодня, 10:13

Президент УЕФА Александер Чеферин полагает, что финальные матчи Лиги чемпионов следует проводить только на стадионах большой вместимости.

Думаю, финалы ЛЧ должны проходить только на больших аренах. На последний финал в Мадриде у нас было 980 тысяч запросов при 62 тысячах билетов. Если бы игра была на «Уэмбли», то у нас было бы еще 30 тысяч билетов сверху. 

Финал Лиги чемпионов - мероприятие высочайшего уровня, оно, возможно, должно проходить только на топ-стадионах. Однако Лигой Европы и всем остальным мы должны делиться и с другими странами, где любят футбол.

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