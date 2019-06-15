Чеферин: «Финалы ЛЧ нужно проводить только на больших аренах»

Президент УЕФА Александер Чеферин полагает, что финальные матчи Лиги чемпионов следует проводить только на стадионах большой вместимости.

Думаю, финалы ЛЧ должны проходить только на больших аренах. На последний финал в Мадриде у нас было 980 тысяч запросов при 62 тысячах билетов. Если бы игра была на «Уэмбли», то у нас было бы еще 30 тысяч билетов сверху.

Финал Лиги чемпионов - мероприятие высочайшего уровня, оно, возможно, должно проходить только на топ-стадионах. Однако Лигой Европы и всем остальным мы должны делиться и с другими странами, где любят футбол.