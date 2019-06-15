Скалони: «Если мы выиграем Кубок Америки, я уйду на пенсию»

Наставник сборной Аргентины в преддверии первого матча Кубка Америки против Колумбии пошутил, что завершит тренерскую карьеру в том случае, если «альбиселесте» выиграет турнир. 41-летний специалист отметил, что Аргентине будет очень сложно одержать победу.

Если мы выиграем Кубок Америки, я уйду на пенсию.

Эта команда два раза выходила в финал турнира. Важно помнить об этом, а также о том, что дойти туда очень тяжело, и [c 1993 года] ничего не было выиграно. Это будет очень и очень непросто.

Мы здесь, чтобы сыграть все матчи и показать, что эти футболисты достойны играть в форме сборной Аргентины.

Я хочу подчеркнуть желание Месси играть в футбол. Он был рождён для этого. Он был рождён, чтобы побеждать. Мы впечатлены его энтузиазмом, и тот факт, что он разделяет с нами желание победить, приносит нам огромную радость.