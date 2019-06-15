Скалони: «Если мы выиграем Кубок Америки, я уйду на пенсию»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии первого матча Кубка Америки против Колумбии пошутил, что завершит тренерскую карьеру в том случае, если «альбиселесте» выиграет турнир. 41-летний специалист отметил, что Аргентине будет очень сложно одержать победу.
Если мы выиграем Кубок Америки, я уйду на пенсию.
Эта команда два раза выходила в финал турнира. Важно помнить об этом, а также о том, что дойти туда очень тяжело, и [c 1993 года] ничего не было выиграно. Это будет очень и очень непросто.
Мы здесь, чтобы сыграть все матчи и показать, что эти футболисты достойны играть в форме сборной Аргентины.
Я хочу подчеркнуть желание Месси играть в футбол. Он был рождён для этого. Он был рождён, чтобы побеждать. Мы впечатлены его энтузиазмом, и тот факт, что он разделяет с нами желание победить, приносит нам огромную радость.
Ранее Скалони заявил, что Аргентине досталась очень сложная группа.
1.Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
2.Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал 23 футболистов на Кубок Америки.Как и ожидалось, в заявку не попал нападающий «Интера» Мауро Икарди.
без комментариев....)))
1.Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
2.Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал 23 футболистов на Кубок Америки.Как и ожидалось, в заявку не попал нападающий «Интера» Мауро Икарди.
без комментариев....)))