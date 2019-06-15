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Скалони: «Если мы выиграем Кубок Америки, я уйду на пенсию»

сегодня, 07:51
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗавтра в 01:00 Не начался

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии первого матча Кубка Америки против Колумбии пошутил, что завершит тренерскую карьеру в том случае, если «альбиселесте» выиграет турнир. 41-летний специалист отметил, что Аргентине будет очень сложно одержать победу.

Если мы выиграем Кубок Америки, я уйду на пенсию. 

Эта команда два раза выходила в финал турнира. Важно помнить об этом, а также о том, что дойти туда очень тяжело, и [c 1993 года] ничего не было выиграно. Это будет очень и очень непросто.

Мы здесь, чтобы сыграть все матчи и показать, что эти футболисты достойны играть в форме сборной Аргентины.

Я хочу подчеркнуть желание Месси играть в футбол. Он был рождён для этого. Он был рождён, чтобы побеждать. Мы впечатлены его энтузиазмом, и тот факт, что он разделяет с нами желание победить, приносит нам огромную радость.

Ранее Скалони заявил, что Аргентине досталась очень сложная группа.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 742
сегодня в 08:44
Паредаса придержи,он псж из лч выкинул
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 742
сегодня в 08:41
скорее всего на выход , очередной тренеришко
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   86 / 742
сегодня в 08:33
Скалони немного с чудинкой.
beefs
beefs
   60 / 742
сегодня в 08:22
Помучаешься ещё...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 742
сегодня в 08:14
Он уже на пенсии....в 41 год.....должность формальна...ибо..

1.Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
2.Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал 23 футболистов на Кубок Америки.Как и ожидалось, в заявку не попал нападающий «Интера» Мауро Икарди.

без комментариев....)))
Zenit_84
Zenit_84
   90 / 742
сегодня в 08:09
А если не выиграют?
АС35
АС35
   8 / 742
сегодня в 08:07
Жаль Скалони), не видать ему пенсии, как своих ушей)
рус фан
рус фан
   160 / 742
сегодня в 08:03
Аргентина не возьмет кубок Америки в этот раз на мой взгляд, просто состав не чемпионский, только 4 игрока Мирового класса, в опорной зоне самый знаменитый Паредес, обычно это го мало для победы в международным турнире.
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