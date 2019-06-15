Брага: «„Зенит“ с момента своего основания был, есть и будет топ-клубом»

Итальянский журналист Микаэль Брага отказался комментировать скандалы, в которых замешаны футболисты «Зенита» и .

Кокорин получил тюремный срок за две драки в центре Москвы, а Лунёв на днях был задержан в московском аэропорту в состоянии алкогольного опьянения.

Знаете, я предпочёл бы говорить о футболе. Я даже не читал специально, что случилось с Лунёвым. Хочу сказать, что топ-клубы должны всегда делать всё для достижения высоких результатов. Раньше у «Зенита» были Аршавин, Кержаков, Текке, Денисов, Зырянов, Халк, Витсель, Гарай, но сейчас им на смену пришли другие ключевые игроки - Дзюба и так далее. То есть незаменимых практически нет. С Лунёвым и Кокориным или без, но «Зенит» с момента своего основания был, есть и будет топ-клубом, это самое главное.