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Брага: «„Зенит“ с момента своего основания был, есть и будет топ-клубом»

сегодня, 08:49

Итальянский журналист Микаэль Брага отказался комментировать скандалы, в которых замешаны футболисты «Зенита» Александр Кокорин и Андрей Лунёв.

Кокорин получил тюремный срок за две драки в центре Москвы, а Лунёв на днях был задержан в московском аэропорту в состоянии алкогольного опьянения.

Знаете, я предпочёл бы говорить о футболе. Я даже не читал специально, что случилось с Лунёвым. Хочу сказать, что топ-клубы должны всегда делать всё для достижения высоких результатов. Раньше у «Зенита» были Аршавин, Кержаков, Текке, Денисов, Зырянов, Халк, Витсель, Гарай, но сейчас им на смену пришли другие ключевые игроки - Дзюба и так далее. То есть незаменимых практически нет. С Лунёвым и Кокориным или без, но «Зенит» с момента своего основания был, есть и будет топ-клубом, это самое главное.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   79 / 742
сегодня в 09:09
Топ, топ, топает скелет
Прямо в высшей кабинет)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   7 / 742
сегодня в 09:08
мы все это знаем ,топ 300 передач точностью 68% и 3 удара в створ,это наше топище и мы его скорее ждем в лч для просмотра
Лучше скоротай время просмотром "своего топища" в ЛЧ...желательно с "Энфилда"......
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 742
сегодня в 08:52
мы все это знаем ,топ 300 передач точностью 68% и 3 удара в створ,это наше топище и мы его скорее ждем в лч для просмотра
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