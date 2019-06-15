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Чеферин - о финале ЛЕ в Баку: «Английские клубы постоянно жалуются»

сегодня, 10:05
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Президент УЕФА Александер Чеферин выступил в защиту Баку, где проходил финал Лиги Европы «Челси» - «Арсенал».

Место проведения финала вызвало недовольство у англичан из-за логистических трудностей.

Когда меня выбирали в президенты, я получил 76 % поддержки, но Англия проголосовала за другого кандидата. Всякий раз, когда мы имеем дело с английскими клубами, мы каждый раз слышим жалобы. Это не помогает популяризации футбола.

Почему мы отдали финал Баку? Там тоже живут люди. Матч шел в 11 вечера по местному времени, но никто из жителей Баку не жаловался. Если бы в Лондоне играли две азербайджанские команды, то никто бы не жаловался. Они бы приехали и спокойно бы сыграли.

Современный стадион в Баку вмещает 70 тысяч человек. Если я не ошибаюсь, в Англии есть только одна арена с большей вместимостью. 

Мы хотим, чтобы у людей была возможность вживую увидеть суперзвезд футбола. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии.

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