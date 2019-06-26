Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о новом лимите на легионеров.

Для нас особых проблем эта схема не вызывает. Просто важно было знать заранее, к чему мы идем. На наш взгляд, «8+17» в заявке — это ужесточение лимита, а не ослабление, потому что любая травма или дисквалификация могут привести к серьезным проблемам. Но это правила игры. Они одинаковые для всех, значит, мы их принимаем. И расцениваем как шаг на пути к отмене лимита вообще.

Далее вопрос — как такая позиция согласуется с ситуацией в сборной. И если анализ покажет, что отменить лимит можно без ущерба для национальной команды, надо это делать. Но, повторюсь, необходимо развивать детско-юношеский футбол, анализировать качество подрастающего поколения. Это постепенный процесс. Полная отмена лимита не может иметь временных рамок — тут все будет видно только на практике.

Отмена лимита необходима, если мы хотим, чтобы клубы вставали на самостоятельные финансовые ноги. Лимит тормозит коммерческое развитие клубов.