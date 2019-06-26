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Кикнадзе: «„8+17“ в заявке — это ужесточение лимита»

сегодня, 13:13

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о новом лимите на легионеров.

Для нас особых проблем эта схема не вызывает. Просто важно было знать заранее, к чему мы идем. На наш взгляд, «8+17» в заявке — это ужесточение лимита, а не ослабление, потому что любая травма или дисквалификация могут привести к серьезным проблемам. Но это правила игры. Они одинаковые для всех, значит, мы их принимаем. И расцениваем как шаг на пути к отмене лимита вообще.

Далее вопрос — как такая позиция согласуется с ситуацией в сборной. И если анализ покажет, что отменить лимит можно без ущерба для национальной команды, надо это делать. Но, повторюсь, необходимо развивать детско-юношеский футбол, анализировать качество подрастающего поколения. Это постепенный процесс. Полная отмена лимита не может иметь временных рамок — тут все будет видно только на практике.

Отмена лимита необходима, если мы хотим, чтобы клубы вставали на самостоятельные финансовые ноги. Лимит тормозит коммерческое развитие клубов.

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Все комментарии
Томик
Томик
   157 / 650
сегодня в 15:20
Мне кажется, что он не на тот стул сел.
Garrincha58
Garrincha58
   440 / 650
сегодня в 15:02
грузин ты то тут причём и как тут оказался какое на хр.... ужесточение когда сразу 8 условных Эдеров могут сразу сидеть на скамейке понаберут всяких хрен знает кого а потом билеты на поездах на 100проц. дорожают
Faustello
Faustello
   5 / 650
сегодня в 14:07
Согласен с грузином.
mihaluch
mihaluch
   42 / 650
сегодня в 13:55
Если отменять один лимит ,то надо вводить другой - на зарплату. Заоблачные зарплаты не приводят не к чему хорошему. деньги надо использовать на развитие детско и юношеского футбола. Заслуженным футболистам лимит отменять.
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