Семак: «Сегодняшний состав „Зенита“ сильнее прошлогоднего»

Главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке петербургской команды к новому сезону.

Информационная политика? Разумеется, наши внутрикомандные секреты должны оставаться в раздевалке, и мы серьезно относимся к тому, чтобы это понимали все люди, имеющие отношение к команде. В современном футболе нет мелочей, тем более при таком развитии медиа и прочих технологий. Есть моменты, открытые для наших болельщиков. Есть вещи, которые доступны журналистам. Но целый ряд моментов должен оставаться только внутри команды и клуба. Вот почему не ждите от меня откровений по этой части.



Серьезный настрой? Это показал, кстати, и наш первый матч на сборе в Австрии. По сравнению с тем же периодом прошлого года я увидел общий прогресс во всем. Скажу больше: на сегодняшний конкретный момент наш состав сильнее того, что был в начале прошлого сезона.