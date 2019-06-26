ГлавнаяНовости

Семак: «Сегодняшний состав „Зенита“ сильнее прошлогоднего»

сегодня, 10:40

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке петербургской команды к новому сезону.

Информационная политика? Разумеется, наши внутрикомандные секреты должны оставаться в раздевалке, и мы серьезно относимся к тому, чтобы это понимали все люди, имеющие отношение к команде. В современном футболе нет мелочей, тем более при таком развитии медиа и прочих технологий. Есть моменты, открытые для наших болельщиков. Есть вещи, которые доступны журналистам. Но целый ряд моментов должен оставаться только внутри команды и клуба. Вот почему не ждите от меня откровений по этой части. 

Серьезный настрой? Это показал, кстати, и наш первый матч на сборе в Австрии. По сравнению с тем же периодом прошлого года я увидел общий прогресс во всем. Скажу больше: на сегодняшний конкретный момент наш состав сильнее того, что был в начале прошлого сезона.

Ранее Семак рассказал о трансферной кампании петербургского клуба. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Уфа» не хотела продавать Сейдахмета
Сегодня, 10:38 Комментарии0
Семак: «„Зенит“ не будет разбрасываться деньгами»
Сегодня, 10:21 Комментарии26
Ойеволе: «В детстве Василий Березуцкий был правым полузащитником»
Сегодня, 10:18 Комментарии0
Ойеволе: «С „Оренбургом“ связано много хороших моментов»
Сегодня, 09:47 Комментарии1
Ойеволе: «Жалко, что „Тамбов“ не сможет играть дома в начале чемпионата»
Сегодня, 09:38 Комментарии3
«Иртыш» не будет выступать в ФНЛ в грядущем сезоне
Сегодня, 09:14 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 658
сегодня в 11:54
Ну и правильно.....
Когда будет что сказать...официально....тогда скажет.......
А то "одни" уже продали там Зе Луиша...и за 10 млн...и за 12 млн....а он по факту оказывается и за 7 не нужен был....))))
mihaluch
mihaluch
   40 / 658
сегодня в 11:54
Что стали организованнее это видно, а что сильнее пока нет.
161регион
161регион
   632 / 658
сегодня в 11:53
Авно....
mugik1973
mugik1973
   140 / 658
сегодня в 11:41
С Дюковым в РПЛ вонючкам вообще нет равных
drug01
drug01
   76 / 658
сегодня в 11:27
Игры покажут!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 658
сегодня в 11:27
Ждём повторения золотых медалей. А свиньям борьбы в переходных матчах Пердива. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
   51 / 658
сегодня в 11:12
На сколько состав стал сильнее прошлого сезона покажет ЛЧ, главное что там не будет Вильярреала из прошлой ЛЕ.
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 658
сегодня в 11:04
И это не может не радовать
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
   28 / 658
сегодня в 10:59
Что означает это.
    cska plus
    cska plus
       2 / 658
    сегодня в 10:57
    Что означает это.
    Морозовский
    Морозовский ответил Аксинья
       28 / 658
    сегодня в 10:57
    Шпионаж уже на высшем уровне - пора уже принять ответные действия и обучать бакланов (птиц, а не то что вы вначале подумали) сбивать вражеские дроны...
    Да, Сашка Кержака нет - вся надёга на бакланов!
    FILL3286
    FILL3286
       67 / 658
    сегодня в 10:56
    А что изменилось то?
    Опять короли товарняков играют с Болгарами да Венграми и стали сразу сильнее?? ХАХАХА
    Семак верим))
    Наверное Забалотного с маркизио и молло бабушки приворожила??
    beefs
    beefs
       61 / 658
    сегодня в 10:49
    Увидим в сентябре в ЛЧ на сколько...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 658
    сегодня в 10:49
    На глаз что ли определил??? Будут игры , там и посмотрим?!?
    Аксинья
    Аксинья
       39 / 658
    сегодня в 10:46
    Шпионаж уже на высшем уровне - пора уже принять ответные действия и обучать бакланов (птиц, а не то что вы вначале подумали) сбивать вражеские дроны...
    Footbolista
    Footbolista
       15 / 658
    сегодня в 10:45
    Срочно созывается Совет безопасности ЛЧ ))....
    ДСА
    ДСА
       90 / 658
    сегодня в 10:42
    Раз состав сильнее - спрос будет выше.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100