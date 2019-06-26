Аршавин: «„Спартак“ выглядит фаворитом в сегодняшнем матче»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассуждает о предстоящем поединке Кубка «Матч Премьер» между «Ростовом» и «Спартаком».
Трудно сказать, в каком физическом состоянии находятся команды, в каком составе выйдут на поле и какие будут замены. Просто интересно, как Карпин сыграет против «Спартака».
«Спартак» обыграл «Сочи», забив семь мячей. Если отталкиваться только от этой игры, то «Спартак» выглядит фаворитом, у него больше шансов, но мы все равно не знаем, что могут предложить команды.
Одним словом зенит -- позорился 4 года в дворовой ЛЕ,с бюджетом миллиардным))
Одним словом зенит -- позорился 4 года в дворовой ЛЕ,с бюджетом миллиардным))
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