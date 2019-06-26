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Аршавин: «„Спартак“ выглядит фаворитом в сегодняшнем матче»

сегодня, 12:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассуждает о предстоящем поединке Кубка «Матч Премьер» между «Ростовом» и «Спартаком».

Трудно сказать, в каком физическом состоянии находятся команды, в каком составе выйдут на поле и какие будут замены. Просто интересно, как Карпин сыграет против «Спартака».

«Спартак» обыграл «Сочи», забив семь мячей. Если отталкиваться только от этой игры, то «Спартак» выглядит фаворитом, у него больше шансов, но мы все равно не знаем, что могут предложить команды.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Аршавин Андрей
Источник: Матч ТВРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
FILL3286
FILL3286 ответил Sully
   70 / 657
сегодня в 13:22
после матча ждем новость с заголовком в таком стиле... Российский "Спартак" опозорился в Лиге Европы "Спартак" опозорился в матче с "Уралом" «Спартак» опозорился с «Ливерпулем» "Спартак" опозорился в матче с командой Алиева Московский «Спартак» опозорился в квалификации Лиги чемпионов "Спартак" опозорился с "Марибором" "Спартак" опозорился в Кубке. "Тосно" в финале! "Спартак" опозорился с "Ахматом" "Спартак" опозорился на своем поле «Спартак» снова опозорился: четвёртое поражение подряд «Спартак» опозорился в Грозном "Спартак" опозорился в свой день рождения "Спартак" опозорился в матче с "Краснодаром" Пламенный привет от Ерёменко. «Спартак» снова опозорился «Спартак» опозорился в домашнем матче с Селтиком «Спартак» опозорился в Европе. Еще до матча с «Марибором»
хахахах во тебя не по детски включило)) АХАХАХ
Одним словом зенит -- позорился 4 года в дворовой ЛЕ,с бюджетом миллиардным))
Sully
Sully
   115 / 657
сегодня в 13:19
после матча ждем новость с заголовком в таком стиле...

Российский "Спартак" опозорился в Лиге Европы
"Спартак" опозорился в матче с "Уралом"
«Спартак» опозорился с «Ливерпулем»
"Спартак" опозорился в матче с командой Алиева
Московский «Спартак» опозорился в квалификации Лиги чемпионов
"Спартак" опозорился с "Марибором"
"Спартак" опозорился в Кубке. "Тосно" в финале!
"Спартак" опозорился с "Ахматом"
"Спартак" опозорился на своем поле
«Спартак» снова опозорился: четвёртое поражение подряд
«Спартак» опозорился в Грозном
"Спартак" опозорился в свой день рождения
"Спартак" опозорился в матче с "Краснодаром"
Пламенный привет от Ерёменко. «Спартак» снова опозорился
«Спартак» опозорился в домашнем матче с Селтиком
«Спартак» опозорился в Европе. Еще до матча с «Марибором»
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   134 / 657
сегодня в 13:14
Даже если "Спартак" выиграет со счетом 5:0 либо проиграет 0:5, настоящий болельщик, если только он не является хулителем команды ( Е.С.Ловчев ) , не обратит на итоговый результат никакого внимания. И правильно сделает. Ломать копья в подготовительный период, когда команды только раскачиваются, не имеет никакого смысла.
Sully
Sully
   115 / 657
сегодня в 13:08
спартак как обычно опозорится!
Сп62
Сп62 ответил 311
   208 / 657
сегодня в 13:06
А где же наигрывать и просматривать состав?
311
311
   31 / 657
сегодня в 13:03
„Спартак“ выглядит фаворитом в никому не нужном кубке Тины!)
FILL3286
FILL3286
   70 / 657
сегодня в 13:02
Вторым сосавом нужно играть,это бомжи короли товарняков основой играет с Эфиопией,Молдовой да с пацанами 12 летними арабскими всеми основными манекенами!
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