Аршавин: «„Спартак“ выглядит фаворитом в сегодняшнем матче»

Бывший игрок «Зенита» рассуждает о предстоящем поединке Кубка «Матч Премьер» между «Ростовом» и «Спартаком».

Трудно сказать, в каком физическом состоянии находятся команды, в каком составе выйдут на поле и какие будут замены. Просто интересно, как Карпин сыграет против «Спартака».

«Спартак» обыграл «Сочи», забив семь мячей. Если отталкиваться только от этой игры, то «Спартак» выглядит фаворитом, у него больше шансов, но мы все равно не знаем, что могут предложить команды.