Семак: «„Зенит“ не будет разбрасываться деньгами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферной кампании петербургского клуба.
У нашего тренерского штаба есть четкое понимание того, как должна развиваться команда. А у клуба есть определенный бюджет на усиление состава. Наша задача – совместить эти элементы с максимальной эффективностью.
«Зенит» не разбрасывался деньгами в прошлом сезоне и не будет делать этого в нынешнем, это надо понимать изначально. Приобретения будут точечными, и при этом мы будем продолжать внимательно изучать внутренние ресурсы.
Команда, выигрывающая титул, не имеет права стоять на месте и думать, что автоматически выиграет второй титул, потом третий. Она должна расти и меняться, соответственно, и состав объективно должен видоизменяться. Не будет этого – тебя сожрут конкуренты. Вот мы все вместе и работаем над тем, чтобы команда и клуб прогрессировали.
А что касается конкретных фамилий… Если мне надо публично обсуждать по отдельности каждую кандидатуру, про которую говорят СМИ применительно к «Зениту», то где найти время, чтобы работать?!
Подавляющее большинство фамилий вокруг «Зенита» – это слухи. Где-то явно видна рука того или иного агента, заинтересованного в пиаре своего подопечного за наш счет. Где-то полуправда, основанная на смеси нашего возможного интереса и реальных возможностей. Где-то вовсе начинаются фантазии. Но это обычный фон вокруг любого топ-клуба в его собственной стране, тут удивляться не надо, хотя, признаюсь, иной раз читаешь и думаешь: ну вот это-то откуда взялось?!
Это уже будет Реал Зидана......а не тот который проигрывает (2 раза) даже тем кто дома не может Викторию Пльзень обыграть...)))
Это уже будет Реал Зидана......а не тот который проигрывает (2 раза) даже тем кто дома не может Викторию Пльзень обыграть...)))
Что ж будет когда Семак игроков покупать начнёт...??..))
Что ж будет когда Семак игроков покупать начнёт...??..))
Юноши тайно вывезенные в горы и леса возвращаются в свои сёла.
На улицах всеобщие гулянья и праздник ))
Юноши тайно вывезенные в горы и леса возвращаются в свои сёла.
На улицах всеобщие гулянья и праздник ))
Манчини дали 250 млн в итоге Лейпциг
Семаку если дадут 250 млн будут последние,как конюшня в общем всегда,
Неплохо так почти МИЛЛИАРД НАРОДНЫХ,а они стату набивают на грандах с Молдавии да Эфиопии!!
Манчини дали 250 млн в итоге Лейпциг
Семаку если дадут 250 млн будут последние,как конюшня в общем всегда,
Неплохо так почти МИЛЛИАРД НАРОДНЫХ,а они стату набивают на грандах с Молдавии да Эфиопии!!
Походу новый Молло,маркизио,паредас,забалотный!
Быстрее бы ЛЧ,хочется смеха
Походу новый Молло,маркизио,паредас,забалотный!
Быстрее бы ЛЧ,хочется смеха