ГлавнаяНовости

Семак: «„Зенит“ не будет разбрасываться деньгами»

сегодня, 10:21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферной кампании петербургского клуба. 

У нашего тренерского штаба есть четкое понимание того, как должна развиваться команда. А у клуба есть определенный бюджет на усиление состава. Наша задача – совместить эти элементы с максимальной эффективностью. 

«Зенит» не разбрасывался деньгами в прошлом сезоне и не будет делать этого в нынешнем, это надо понимать изначально. Приобретения будут точечными, и при этом мы будем продолжать внимательно изучать внутренние ресурсы. 

Команда, выигрывающая титул, не имеет права стоять на месте и думать, что автоматически выиграет второй титул, потом третий. Она должна расти и меняться, соответственно, и состав объективно должен видоизменяться. Не будет этого – тебя сожрут конкуренты. Вот мы все вместе и работаем над тем, чтобы команда и клуб прогрессировали. 

А что касается конкретных фамилий… Если мне надо публично обсуждать по отдельности каждую кандидатуру, про которую говорят СМИ применительно к «Зениту», то где найти время, чтобы работать?! 

Подавляющее большинство фамилий вокруг «Зенита» – это слухи. Где-то явно видна рука того или иного агента, заинтересованного в пиаре своего подопечного за наш счет. Где-то полуправда, основанная на смеси нашего возможного интереса и реальных возможностей. Где-то вовсе начинаются фантазии. Но это обычный фон вокруг любого топ-клуба в его собственной стране, тут удивляться не надо, хотя, признаюсь, иной раз читаешь и думаешь: ну вот это-то откуда взялось?!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак: «Сегодняшний состав „Зенита“ сильнее прошлогоднего»
Сегодня, 10:40 Комментарии17
«Уфа» не хотела продавать Сейдахмета
Сегодня, 10:38 Комментарии0
Ойеволе: «В детстве Василий Березуцкий был правым полузащитником»
Сегодня, 10:18 Комментарии0
Ойеволе: «С „Оренбургом“ связано много хороших моментов»
Сегодня, 09:47 Комментарии1
Ойеволе: «Жалко, что „Тамбов“ не сможет играть дома в начале чемпионата»
Сегодня, 09:38 Комментарии3
«Иртыш» не будет выступать в ФНЛ в грядущем сезоне
Сегодня, 09:14 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил oFANATo
   14 / 658
сегодня в 12:21
Новых игроков нет..но вы держитесь, главное что бы в ЛЧ на Реал не попасть, а то после того как наши их дважды вынесли они теперь злые на российские команды.
Сейчас это будет не тот Реал.....который за месяц проиграл Севилье,ЦСКА,Леванте,Алавесу и Барселоне.....)))...а позже Райо Вальекано,Реал Сосьедаду (2 раза),Бетису,Эйбару,Леганесу.........

Это уже будет Реал Зидана......а не тот который проигрывает (2 раза) даже тем кто дома не может Викторию Пльзень обыграть...)))
oFANATo
oFANATo ответил Jeck Denielse
   51 / 658
сегодня в 11:55
Новых игроков нет..но вы держитесь, главное что бы в ЛЧ на Реал не попасть, а то после того как наши их дважды вынесли они теперь злые на российские команды.
161регион
161регион
   632 / 658
сегодня в 11:54
Бу га га га
ДАША Д
ДАША Д
   161 / 658
сегодня в 11:52
Сказал много... и ничего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 658
сегодня в 11:40
Семак ещё никого не купил...просто про трансферы сказал....а судя по комментам - "некоторые" за утро уже 8-9 огнетушителей извели показывая мандраж и трепет.....)))))
Что ж будет когда Семак игроков покупать начнёт...??..))
RussianMango
RussianMango
   409 / 658
сегодня в 11:35
Зачем разбрасываться...легче собрать 30 чемоданчиков и ты чемпион.
Faustello
Faustello
   5 / 658
сегодня в 11:32
В Аргентине объявили об отмене комендантского часа.
Юноши тайно вывезенные в горы и леса возвращаются в свои сёла.
На улицах всеобщие гулянья и праздник ))
RussianMango
RussianMango
   409 / 658
сегодня в 11:31
Пенсионеры вздохнули с облегчением, лето как то можно будет протянуть.
GreeM
GreeM
   43 / 658
сегодня в 11:23
Зенит зимой очень качественно провел трансферы. Так и летом надо.
6pbIH
6pbIH ответил Аксинья
сегодня в 11:22
Не в прикол сказано, но у вас лавка сжирает денег в разы больше чем вы тратите на трансферы...Чемоданы без ручек - и тащить тяжело и выбросить жаба давит...
5+
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 658
сегодня в 11:20
Свиньи рекордсмены. Вокруг клуба агенты так и норовят впарить неликвид. У них это хорошо получается. Гыгыгы
pomor45
pomor45
   97 / 658
сегодня в 11:20
Все делают свое дело: агенты пиарят своих игроков, журналисты гонят гонорары, сми набирают рейтинги и тиражи. Болельщики хавают всё без разбора, поощряя тем самым всю эту компанию.
112910415
112910415
   50 / 658
сегодня в 11:16
ну да ... а волк не будет есть мясо ...
oFANATo
oFANATo
   51 / 658
сегодня в 11:16
Неужели Миллер прозрел и решил брать пример с Гинера.
SV1107
SV1107
сегодня в 11:11
    FILL3286
    FILL3286 ответил parallels
       67 / 658
    сегодня в 11:01
    судя по первым комментам, в тарасовку завезли комбикорм из голландии. промес прислал)
    Там кстати назад с парижа второсортного арга вернут и доплатят еще сами,вот он первый топ трансфер?
    FILL3286
    FILL3286
       67 / 658
    сегодня в 10:59
    Семак- мы лучший клуб восточной Европы и готовы снова позориться!
    parallels
    parallels
       13 / 658
    сегодня в 10:53
    судя по первым комментам, в тарасовку завезли комбикорм из голландии. промес прислал)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 658
    сегодня в 10:46
    Все идет к тому что Зенит станет чемпионом второй раз ,слишком много команд автоматом дарят им 6 очков и не видно крепких конкурентов,которые смогли бы за счет мощи преодолеть кабинетный задел питерцев
    Footbolista
    Footbolista
       15 / 658
    сегодня в 10:46
    Разбрасываться не будет...аккуратно взяли...занесли...
    АС35
    АС35
       3 / 658
    сегодня в 10:45
    Посмотрим)
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       60 / 658
    сегодня в 10:44
    Проект и так потратил сотни бюджетных лямов на всякий шлак, теперь пусть Миллер экономит
    Jum13
    Jum13
       33 / 658
    сегодня в 10:43
    Новостники - что же вы Фила так не бережёте? Его же желчь изнутри съедает! )))
    Аксинья
    Аксинья
       39 / 658
    сегодня в 10:40
    Не в прикол сказано, но у вас лавка сжирает денег в разы больше чем вы тратите на трансферы...Чемоданы без ручек - и тащить тяжело и выбросить жаба давит...
    FILL3286
    FILL3286
       67 / 658
    сегодня в 10:33
    Барону дали 250 млн в итоге Андерлехт,
    Манчини дали 250 млн в итоге Лейпциг
    Семаку если дадут 250 млн будут последние,как конюшня в общем всегда,
    Неплохо так почти МИЛЛИАРД НАРОДНЫХ,а они стату набивают на грандах с Молдавии да Эфиопии!!
    FILL3286
    FILL3286
       67 / 658
    сегодня в 10:25
    Степан с писерманом говорят,что будет 3-4 ТОПА,кто это????
    Походу новый Молло,маркизио,паредас,забалотный!
    Быстрее бы ЛЧ,хочется смеха
    FILL3286
    FILL3286
       67 / 658
    сегодня в 10:24
    Ни свои не жалко,каждый год одно и тоже,а в итоге забалотные,паредасы и прочие звезды,итог -- ПЯТЫЕ,вардар,дандолк!! Это уже нам не смешно))))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100