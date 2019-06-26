Норманн: «Мне говорили, что в России никто не ходит на футбол»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился впечатлениями от чемпионата России.

Бьерн Сигурдарсон рассказывал мне про клуб и город, я стал мечтать здесь оказаться. Однако многие пытались отговорить меня от трансфера, говоря, что в России никто не ходит на футбол. Я спросил об этом Бьерна, он ответил, что на матчи «Ростова» постоянно ходят примерно 30 тысяч болельщиков. Я познакомился с инфраструктурой клуба, с его атмосферой и понял, что хочу играть в нем. Тут здорово, все очень дешево после Скандинавии.

В чем разница между мной и русскими футболистами? Сложно сразу ответить на это, не думаю, что мы сильно отличаемся. Пробовал ли в Ростове раков? Я такое вообще не ем.