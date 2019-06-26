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Норманн: «Мне говорили, что в России никто не ходит на футбол»

сегодня, 12:33

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился впечатлениями от чемпионата России.

Бьерн Сигурдарсон рассказывал мне про клуб и город, я стал мечтать здесь оказаться. Однако многие пытались отговорить меня от трансфера, говоря, что в России никто не ходит на футбол. Я спросил об этом Бьерна, он ответил, что на матчи «Ростова» постоянно ходят примерно 30 тысяч болельщиков. Я познакомился с инфраструктурой клуба, с его атмосферой и понял, что хочу играть в нем. Тут здорово, все очень дешево после Скандинавии.

В чем разница между мной и русскими футболистами? Сложно сразу ответить на это, не думаю, что мы сильно отличаемся. Пробовал ли в Ростове раков? Я такое вообще не ем.

Чемпионат России очень высокого уровня, все очень профессионально, много хороших игроков. На каком месте находится бы чемпион Норвегии в РПЛ? На восьмом.

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Все комментарии
борька
борька
   78 / 657
сегодня в 13:48
Для легионеров все условия, можешь гражданку получить, ,на казачке женим, будешь за сборную играть, и раков научим жевать!
Ростов ждет!
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин ответил rubinovyi2
сегодня в 13:32
Ну,этот хоть боле-мене правдивое вью дал и даже не упомянул медведей в ушанках с балайками в лапах.)))))
россия, москва, колхоз, архипелаг гулаг
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   60 / 657
сегодня в 13:16
Не так давно норвежский Мольде унижал питерский проект без истории
mihaluch
mihaluch
   40 / 657
сегодня в 12:54
Надо посмотреть как он будет в Ростове,обычно скандинавы хорошо приживаются в России.
Байкал-38
Байкал-38
   17 / 657
сегодня в 12:53
Как так никто не ходит, а медведи?
rubinovyi2
rubinovyi2
   69 / 657
сегодня в 12:43
Ну,этот хоть боле-мене правдивое вью дал и даже не упомянул медведей в ушанках с балайками в лапах.)))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 657
сегодня в 12:42
"Чемпионат России очень высокого уровня, все очень профессионально, много хороших игроков. На каком месте находится бы чемпион Норвегии в РПЛ? На восьмом."

Думаю, на 4-м, смешно предполагать, что он оказался бы ниже "Спартака")
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